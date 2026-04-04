Secuestran estupefacientes y demoran a varias personas en operativos en Corrientes

En el marco de tareas de prevención de ilícitos dispuestas en la jurisdicción, personal de la Comisaría de Distrito General Paz encabezó una serie de operativos que culminaron con la demora de siete personas y el secuestro de sustancias prohibidas.

Uno de los procedimiento se realizó cerca de las 01:45 de este sábado, en inmediaciones del barrio San Miguel, donde procedieron a la identificación de dos hombres de 20 años de edad, quienes tenían entre sus pertenencias, un envoltorio que contenía una sustancia vegetal.

Por otra parte, en el predio del Balneario Municipal. Durante una recorrida de rutina, los efectivos identificaron a un grupo de tres jóvenes de entre 18 y 20 años. Al realizar la inspección de sus pertenencias, se halló en el interior de una mochila gris un frasco de vidrio que contenía una sustancia vegetal compatible con la marihuana, junto a filtros de cigarrillos y un triturador de plástico.

Tras dar intervención a la Unidad Fiscal en turno, a cargo de la Dra. Gabriela Ibarra, se dispuso la aprehensión de los implicados. Personal de la Dirección de Drogas Peligrosas realizó el correspondiente narcotest y pesaje, confirmando que se trataba de 18,1 gramos de flores de marihuana (cogollos).

La fiscalía ordenó el inicio de actuaciones por "Tenencia simple de estupefacientes" y el secuestro de los teléfonos celulares de los demorados para las pericias correspondientes.

Diligencias adicionales



En horas previas, cerca de las 01:45, la misma unidad policial interceptó a otros dos ciudadanos de 20 años en inmediaciones de la zona. Durante la requisa preventiva, uno de ellos exhibió un envoltorio plástico (conocido como "bochita") que contenía una pequeña cantidad de la misma sustancia vegetal.

En este segundo caso, el pesaje arrojó un total de 0,9 gramos, lo que motivó el inicio de actuaciones contravencionales y la demora de ambos sujetos. Todos los involucrados quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes para continuar con los trámites de rigor.

