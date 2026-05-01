Narcomenudeo en Corrientes: secuestraron cocaína, dinero y caballos en el barrio Sol de Mayo

La Policía de Corrientes realizó un operativo contra el narcomenudeo en el barrio Sol de Mayo. Secuestraron cocaína, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la venta de drogas. El despliegue de ayer incluyó dos allanamientos por las calles Vera Peñaloza y Ángel Navea.

En el operativo se incautaron 142 dosis y cuatro “piedras” de cocaína. Además, se secuestraron dos balanzas de precisión, recortes de polietileno y tijeras, elementos habitualmente utilizados para el fraccionamiento de la droga. También hallaron dinero en efectivo, tanto en pesos como en moneda extranjera, junto a tres teléfonos celulares.

El operativo estuvo a cargo de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, junto a la División P.A.R.

Animales secuestrados

Durante el procedimiento, la Policía también retuvo de manera preventiva cinco caballos. Todo lo incautado fue trasladado a la comisaría correspondiente, donde se continuaron los trámites de rigor. La investigación permanece en curso bajo intervención de la unidad fiscal.