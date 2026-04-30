Valdés anunció una inversión de $300 millones para modernizar el Parque Industrial de Goya

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó este jueves una mesa de trabajo estratégica en el Parque Industrial de Goya. Durante el encuentro, el mandatario provincial confirmó el desembolso de un primer tramo de 300 millones de pesos destinados a obras críticas de infraestructura que buscan mejorar la competitividad de las empresas locales.

La jornada, que contó con la participación del intendente Mariano Hormaechea y representantes del consorcio industrial, tuvo como eje central la modernización de la logística interna del predio. Valdés destacó que estas reuniones permiten "potenciar la industria y atender las necesidades de infraestructura para ser más competitivos".

Sinergia pública y privada

El anuncio principal consiste en un plan de pavimentación bajo un esquema de colaboración mutua: la Provincia proveerá el hormigón mientras que el Municipio de Goya aportará la mano de obra. Esta inversión inicial también contempla el cierre perimetral del predio, una demanda histórica de los empresarios para garantizar la seguridad de las instalaciones.

Desde el consorcio del parque calificaron la respuesta oficial como "terriblemente positiva", remarcando que en un contexto económico complejo, la sinergia entre el Estado y los privados representa un alivio para el sector.

Actualmente, el parque alberga a casi 60 empresas y genera sustento directo para más de 1.500 familias.

Apuesta a la exportación

Tras la mesa de trabajo, el Gobernador recorrió las instalaciones del frigorífico Aguma, un emprendimiento local que se encuentra en su segunda fase de desarrollo. Valdés subrayó la relevancia de este crecimiento y puso el foco en los mercados externos.

"Este avance va a permitir seguir vendiendo y empezar a mirar cuáles son las necesidades para poder exportar", expresó el mandatario, reafirmando que el crecimiento de la capacidad frigorífica es clave para insertar la producción correntina en el mundo.

Con estas obras, el Parque Industrial de Goya busca consolidarse como un polo estratégico para la logística y la manufactura en el sur de la provincia.