Fentanilo en Corrientes: dictaron 60 días de prisión preventiva para el taxista imputado

La causa por el secuestro de fentanilo en Corrientes registró un avance clave con la formalización de la prisión preventiva del taxista imputado. La Justicia federal dispuso que permanezca detenido durante 60 días mientras se desarrolla la investigación.

La medida fue solicitada por el Ministerio Público Fiscal y formalizada en una audiencia ante el juez de Garantías Juan Carlos Vallejos. El acusado está imputado por el delito de transporte de estupefacientes.

El planteo fue impulsado por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Corrientes, a cargo de Tamara Pourcel. También se fijó el mismo plazo de 60 días para el desarrollo de la investigación penal preparatoria.

El caso

El procedimiento que dio origen al caso se realizó sobre la ruta provincial N°34, en el departamento Ituzaingó. Fue ahí que, durante un operativo de control, se hallaron 300 ampollas de fentanilo en el asiento trasero del vehículo.

El conductor, oriundo de la provincia de Misiones, fue detenido en el lugar tras el hallazgo del opioide sintético. Se trata de una sustancia de uso médico controlado, empleada como analgésico bajo estrictas condiciones. Debido a su alta concentración, cantidades mínimas pueden resultar letales y el riesgo de sobredosis es muy elevado