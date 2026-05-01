Caso AFA: rechazaron la apelación de Chiqui Tapia y no podrá defender su procesamiento

El procesamiento de Claudio "Chiqui" Tapia sumó un nuevo capítulo judicial tras el rechazo de su apelación por parte de la Cámara en lo Penal Económico. La decisión impide, por ahora, que el titular de la Asociación del Fútbol Argentino defienda su situación procesal en esta instancia.

El tribunal resolvió declarar desierto el recurso tanto de Tapia como de la AFA, al considerar que la presentación fue realizada fuera de término. De este modo, los argumentos de la defensa no serán analizados cuando la Cámara avance en la resolución del caso.

No obstante, fuentes judiciales aclararon que la medida no implica que el procesamiento quede firme de manera automática. Las apelaciones de otros imputados sí serán evaluadas, y un eventual fallo favorable podría beneficiar también al dirigente.

Tapia fue procesado a fines de marzo por el juez Diego Amarante, junto a otros directivos de la AFA. Entre ellos figuran el tesorero Pablo Toviggino, el secretario general Cristian Malaspina y el expresidente de Racing, Victor Blanco, entre otros.

Todos están acusados de apropiación indebida de tributos agravada y recursos de la seguridad social. Según la investigación, no habrían depositado en tiempo y forma unos 19.300 millones de pesos.

El magistrado sostuvo que los imputados habrían implementado un esquema para demorar pagos y obtener beneficios financieros. En ese marco, se dispuso un embargo de 350 millones de pesos y la prohibición de salida del país para algunos de los acusados.

Claves del rechazo

La Cámara había convocado a una audiencia para tratar las apelaciones, pero otorgó una prórroga solo a algunas defensas. En ese contexto, la representación legal de Tapia debía cumplir con los plazos originales.

Al no presentar el escrito en tiempo y forma, solicitó una nueva audiencia, pero el pedido fue rechazado. Los jueces consideraron que la solicitud fue extemporánea y careció de justificación adecuada.

Además, señalaron que no se explicaron los motivos por los cuales no se pidió una prórroga antes del vencimiento del plazo. Por ese motivo, el recurso quedó sin efecto.

La defensa aún tiene la posibilidad de recurrir a la Cámara Federal de Casación Penal. Si se confirman los procesamientos, la causa quedará en condiciones de avanzar hacia un juicio oral.

Con información de TN.