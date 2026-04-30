Juan Pablo Valdés encabezó la liberación de 5.000 alevines de surubí en el río Paraná

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó este jueves la liberación de 5.000 alevines de surubí a orillas del río Paraná en la ciudad de Goya.

La actividad se desarrolló como antesala de la largada oficial de la 49.ª Fiesta Nacional del Surubí, el evento náutico y deportivo más importante de la región, que este año refuerza su mensaje de preservación de la fauna íctica.

El mandatario provincial explicó que esta acción forma parte de una política de Estado que vincula el apoyo económico a los torneos de pesca con el compromiso ambiental.

El Gobierno de Corrientes otorga subsidios a los organizadores con la condición de que se realicen devoluciones de ejemplares —ya sean de surubí, dorado o pacú— para mitigar el impacto de la actividad y asegurar la población de peces a largo plazo.

Inversión estratégica y mensaje educativo

Valdés subrayó que la iniciativa representa una "inversión estratégica" para Corrientes. "Tratamos de enseñarles, principalmente a los más chicos, que la devolución de la especie nos va a permitir hacer que esta pesca sea sustentable", afirmó.

El gobernador vinculó directamente el cuidado del recurso natural con el desarrollo económico: "Como productores de naturaleza, nuestra obligación es cuidarla; estos torneos generan alojamiento, trabajo y oportunidades para todos".

Por su parte, el intendente de Goya, Mariano Hormaechea, coincidió en que la suelta de 5.000 alevines es una forma de "devolverle al río todo lo que nos da para generar esta gran fiesta". La jornada contó con una fuerte impronta pedagógica, sumando a estudiantes y docentes de escuelas locales que participaron activamente en el proceso de liberación.

El futuro de la pesca

La presencia de la comunidad educativa fue uno de los puntos destacados por las autoridades. Docentes de la Escuela N.° 511 y alumnos del Colegio Secundario Güemes participaron de la suelta, resaltando que la conservación es fundamental para quienes practican el deporte.

"Como pescador, este gesto es relevante porque aporta al futuro de la pesca", señaló uno de los estudiantes presentes.