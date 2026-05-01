Fiesta Nacional del Surubí: un pescador fue excluido por una deuda alimentaria

Un pescador fue excluido de la Fiesta Nacional del Surubí en Goya por incumplir la cuota alimentaria de su hija. La medida judicial le impide competir, ingresar al predio y participar de cualquier actividad del evento.

Decisión judicial

La resolución fue dictada por el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 2, a cargo de María Gabriela Dadone. La disposición también le prohíbe acceder a zonas de pesca y asistir a los espectáculos.

Además, se ordenó la suspensión de su carnet de timonel, registrado en el Sistema Integrado de Buques de Prefectura Goya. La decisión deriva del incumplimiento reiterado de la cuota alimentaria.

Antecedentes de deuda

Según trascendió, el infractor ya había sido sancionado durante 2025 por la misma situación. En esa oportunidad regularizó la deuda y asumió el compromiso de cumplir.

Sin embargo, desde entonces y hasta fines de abril volvió a incumplir con el pago. Esta conducta motivó la aplicación de nuevas restricciones en el marco del evento.