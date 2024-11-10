Los fantasmas de Hollywood

n Hollywood, creada en los suburbios de Los Angeles, en los Estados Unidos, se convirtió desde 1908 en la más extraordinaria fábrica de sueños del planeta. Fue una idea de Daela Wilcox, que fue quien donó las tierras. “Le puse Holly (buena suerte) ya que suena bien, yo soy muy supersticiosa.” Pero la gigantesca usina de producción cinematográfica también presenta misterios que sobrevuelan los sets y escenografías de sus estudios. La historia de la Meca del Cine mundial está signada no solo por la extravagante vida de sus insólitos habitantes y millonarios productores cinematográficos, las suntuosas mansiones y los escándalos de ricos y famosos. Hollywood siempre es noticia por sus taquilleras producciones y sus escándalos. Y por ciertos casos de naturaleza sobrenatural que rondaron por mucho tiempo por sus estudios y hasta aún hoy perduran. Hollywood también tiene sus fantasmas y el más célebre es el de Rodolfo Valentino. El actor había nacido en 1895 en Italia. Arribó a los Estados Unidos en 1913 y tras destacarse como bailarín en Nueva York, recaló en Los Angeles y filmó catorce películas en siete años. Convertido en ícono de belleza masculina alcanzó la cumbre con el film “El Sheik” y luego con “El hijo del Sheik” pero murió por una peritonitis aguda en un hospital neoyorquino en agosto de 1926. Desde entonces nació la leyenda de las andanzas de su espíritu por todos los sets en los que había actuado y apareciendo de forma espectral en todas las casas en las que había habitado.

Los estudiosos de su vida cuentan que Valentino usaba un extraño anillo al que amaba con particular devoción. Se lo había comprado a un viejo joyero en San Francisco en 1920. Pero hizo caso omiso a la advertencia que le dio el propio vendedor, al decirle que era mejor no colocárselo, porque sus tres dueños anteriores habían muerto trágicamente. Lo cierto es que el actor lo utilizó en el film “The Young Rajah”, que resultó un fracaso total, el primero de su carrera. Recordando las premonitorias palabras del joyero, optó por guardar la joya en un cajón de su cuarto, pero tiempo después volvió a ponérselo y ese desliz provocó su internación de urgencia. Murió a los 31 años con el anillo puesto. Una de sus tantas mujeres, no se sabe quién, rescató el anillo maldito y se lo regaló a su novio. Russ Colombo tenía un singular parecido con Valentino. Tiempo después, Colombo, en medio de un tiroteo, cayó muerto con la joya puesta en uno de sus dedos. El anillo embrujado, como ya se lo llamaba, fue a parar a un museo que preservaba objetos y reliquias del galán. Pero su increíble devenir a través de distintas manos, no había terminado. Una noche un ladrón entró a robar al museo y entre otros objetos se llevó el anillo maldito. El desenlace no pudo ser otro. El disparo del arma de un policía que cuidaba el museo, acabó con su vida. Se dice que el funesto anillo permanece aún hoy en la caja de seguridad de un banco de Los Angeles. Nadie parece querer retirarlo. Pero el que sigue deambulando por su mansión de Beverly Hills, es el espectro de Valentino, que por lo visto, jamás aceptó la idea de su propia mortalidad. Es que la belleza, le pese a quien le pese, también muere y desaparece.

El fantasma de Superman.

El primer Superman de la pantalla grande fue el actor George Reeves (1914-1969), un joven atleta de gran físico que participó en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 1932. Pero él soñaba actuar en la pantalla grande. Tuvo un papel menor en “Lo que el viento se llevó” y luego lo eligieron para protagonizar al reportero Clark Kent, que era en realidad Superman. Quedó muy contento con el ofrecimiento de la empresa, ya que de esta manera podría entrar al mundo del cine, del cual el estaba muy decidido a entrar y esta era su ocasión. Salió ileso tras sufrir tres graves accidentes de auto. Sinónimo de éxito, dinero y glamour, solía organizar banquetes y fiestas con muchas celebridades de la época en la pantalla grande, en su mansión. Hasta que en una noche de exceso, acuciado por sus amigos y acompañantes, se le ocurrió jugar con un revólver a la ruleta rusa y un disparo acabó con la vida del hombre de acero, que era indestructible en la pantalla, pero no en la vida real. Su mujer, luego de esta tragedia, abandonó la casa para siempre y quedó allí, abandonada y desierta por años. Luego la adquirió una familia a la que le tocó vivir fenómenos extraños y aterradores. Por ejemplo, su perro ladraba siempre hacia un rincón, que era el lugar preciso donde George se había gatillado el disparo fatal. También a una determinada hora de la madrugada, se escuchaba un tiro y un olor a pólvora en ese rincón. Este hecho sumado a otros más, como apariciones, risas, conversaciones y gritos en todos los ámbitos de la mansión, hicieron que la familia decidiera dejar la casa, porque era imposible vivir allí. Otro caso: en esa misma mansión, donde se estaba filmando una película de terror en 1960, en medio de la filmación todos los presentes debieron interrumpirla, ya que todos vieron con asombro la aparición del fantasma del Superman original. Duró poco, unos 5-10 segundos pero se lo vio perfectamente y luego desapareció. En ese momento algunos cables se quemaron y otros chisporrotearon y dejaron de funcionar. Ante estos eventos increíbles pero reales, la compañía productora decidió abandonar la mansión y seguir la filmación en otro lugar.

Seguramente Hollywood debe estar plagada de espíritus y almas errantes, que pasaron allí momentos de dolor y sufrimiento y aún hoy andan penando en estos lugares. Ya en 1916 se sospechaba que en ese lugar había extraños fenómenos paranormales, por lo cual se convocó al ocultista inglés Aleister Crowley, quien al recorrer Hollywood, la describió como “un sitio lleno de locos por drogas y sexo, e infestada por espectros que flotan en esos aires con energía negativa y destructiva, propia de lo que allí pasó”. Así que, si ya en esa época era así, es de imaginar lo que será en la actualidad, luego de tanto tiempo.