Corrientes: alertan por una falsa multa con código QR que colocan en los autos

En las últimas horas se hizo viral una advertencia por estafas a conductores: simulan que es una multa de tránsito pero en realidad buscan robar datos personales. Se trata de una nueva modalidad llamada qrishing (manipulación de códigos QR) en el que roban datos de las víctimas. Tanto la Policía como la Subsecretaría de Transporte de la Municipalidad de Corrientes confirmaron a El Litoral que por el momento no se registraron casos.

El papel que es colocado en el parabrisas de los autos estacionados con el lema: “Vehículo en infracción: usted se estacionó mal. Para ver su multa escanee el código QR”. Este mensaje está siendo reenviado como advertencia a través de una cadena de Whatsapp y logró una gran repercusión en las últimas horas.

El subcomisario de la Policía de Corrientes, Ariel Romero, explicó a El Litoral que: “Es un mensaje que se está viralizando en redes sociales pero que todavía la Policía de Corrientes no tuvo ninguna denuncia por un caso similar”.

“Solo está tomando trascendencia pública a través de redes sociales o páginas de Buenos Aires donde aparentemente se cree que surgió esta tentativa de estafa a través de los códigos QR. Pero acá a nivel local todavía nosotros no tenemos ninguna queja o denuncia sobre un caso similar denunciado oficialmente”, continuó el subcomisario de la Policía de Corrientes.

Si bien, aún no se registraron víctimas, en caso de que suceda, Romero alentó a realizar la correspondiente denuncia: “En el caso que se dé una situación similar la gente se puede acercar a la dirección de Delitos Complejos de la policía de Corrientes que está por calle Salta casi Quintana y hacer la denuncia”,

Mientras que el subsecretario de Transporte de la Municipalidad de Corrientes, Lisandro Rueda, señaló a este medio: “No hay denuncias por el momento, solo por cadenas de WhatsApp nomás”.

Aún no se han publicado comunicados oficiales, y según las fuentes consultadas por este medio se debe a que aún no hay casos confirmados en Corrientes. Desde el municipio aclararon que se trata de una “fake news” y que cualquier comunicado saldrá en las redes y cuentas oficiales con su logo correspondiente.

¿Cómo funciona la nueva modalidad de estafa?

El papel contiene un código QR falso que el usuario al escanear con su dispositivo, posibilita el acceso a los estafadores para acceder a información confidencial almacenada en los teléfonos celulares. Esto incluye cuentas bancarias, correos electrónicos y otros datos sensibles, o bien instalar un malware.

Recomendaciones para evitar caer en la estafa

Verifica el origen del QR (si parece sospechoso no escanearlo)

Utiliza aplicaciones oficiales para escanear el código QR y evitar redirecciones maliciosas.

Si es posible revisá que el código QR no haya sido alterado o cubierto por otro.

¿A quién puedo llamar?

En caso de haber caído en la estafa es recomendable conservar el papel y hacer la denuncia. En Corrientes se pueden acercar a la Dirección General de Delitos Complejos e Informáticos de la Policía de Corrientes ubicado por Fray José de la Quintana al 804 o comunicándose al número 0379 450-5457.

(VT)

