Formalizan a Monseñor Larregain como Arzobispo Coadjutor de Corrientes

Monseñor José Adolfo Larregain, OFM, asumió formalmente como Arzobispo Coadjutor de la Arquidiócesis de Corrientes en una ceremonia realizada este miércoles en el Día de la Medalla Milagrosa. El acto tuvo lugar en el Arzobispado local, acompañado por Monseñor Andrés Stanovnik, actual arzobispo, y el Colegio de Consultores, quienes avalaron el proceso.

Larregain asumió como Arzobispo Coadjutor, lo que significa que asistirá al actual arzobispo, Monseñor Andrés Stanovnik, y eventualmente lo sucederá. Tras el acto formal, comenzará oficialmente a desempeñar su función en la Arquidiócesis.

La ceremonia comenzó con una reflexión sobre el pasaje de los Hechos de los Apóstoles (1, 21-23), que narra la elección de Matías como apóstol, un mensaje que resalta la misión de liderazgo en la Iglesia. Luego, la Canciller del Arzobispado, escribana Milagros Taié, leyó la Bula papal, documento oficial emitido por el Papa, que certifica la designación episcopal de Monseñor Larregain.

Ante el clero presente y la comunidad, el nuevo Arzobispo Coadjutor realizó la Profesión de Fe y el Juramento de Fidelidad, comprometiéndose públicamente a desempeñar su labor en obediencia a la Iglesia y al Santo Padre. Estos actos solemnes son parte del protocolo que marca el inicio de su misión pastoral en la arquidiócesis.

Como Arzobispo Coadjutor, Larregain trabajará junto a Monseñor Stanovnik, con quien compartirá responsabilidades pastorales, y lo sucederá en el cargo al momento de su retiro.

