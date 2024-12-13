Organizan un evento para recaudar juguetes para niños internados en el Pediátrico

Se acercan las fiestas y el Escuadrón Fierrero organiza un encuentro para los más chicos con la exposición de hasta 70 autos clásicos. La jornada está prevista para este domingo 14 en la Costanera Sur a las 17, los juguetes recaudados serán llevados la próxima semana al Hospital Juan Pablo II como regalo de navidad.

El evento solidario contará con 70 autos clásicos y audiocars que se desplegarán en plena Costanera correntina. Los niños y niñas podrán asistir y disfrutar junto a personajes de Marvel y pasar un domingo en familia. Al lugar podrán asistir con juguetes en buen estado para regalar a los niños integrados en el Pediátrico.

Abel, uno de los organizadores y miembro del Escuadrón Fierrero, señaló a El Litoral: “Este domingo 15 hacemos el evento, con el fin de juntar juguetes en buen estado para entregar el domingo 22 de diciembre a todos los chicos que están internados en el Hospital Pediátrico”.

En la jornada de este domingo estarán presentes los personajes de marvel como Iron Man, Capitán América, Thor, entre otros, por lo que los más pequeños podrán sacarse fotos con ellos.

