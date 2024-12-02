¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Papa Leon XIV Policía de Corrientes Parada Pucheta
En qué localidades de Corrientes se realizarán los operativos de Anses

El organismo detalló el recorrido semanal. 

Por El Litoral

Lunes, 02 de diciembre de 2024 a las 11:39

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que desde este lunes y hasta el viernes 6 de diciembre se llevará a cabo operativos de atención y recepción de trámites en diversas localidades de la provincia de Corrientes.

Los operativos ofrecerán a los vecinos la posibilidad de realizar consultas y gestiones relacionadas con la seguridad social.

A continuación, se detalla el cronograma de atención para la provincia de Corrientes:

Lunes 2 de diciembre:

  • Municipalidad Pueblo Libertador (Av. San Martín s/nº) – De 8:00 a 13:00 h.

Martes 3 de diciembre:

  • Municipalidad Chavarría (Berón de Astrada y Pedro Quiroz) – De 8:00 a 13:00 h.

Miércoles 4 de diciembre:

  • Municipalidad Santa Lucía (Santa Lucía 275) – De 8:00 a 13:00 h.
  • Registro de las Personas Bonpland (Belgrano y Ñanduday) – De 8:00 a 13:00 h.

Jueves 5 de diciembre:

  • Municipalidad Sauce (Mitre y San Martín) – De 8:00 a 13:00 h.
  • Mocoretá (Pedro Marturet 954) – De 8:00 a 13:00 h.

Viernes 6 de diciembre:

  • Municipalidad La Cruz (Colón 798) – De 8:00 a 13:00 h.

Estos operativos permiten a los correntinos acceder a servicios clave de ANSES sin necesidad de desplazarse a las oficinas centrales.

 

