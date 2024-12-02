En qué localidades de Corrientes se realizarán los operativos de Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que desde este lunes y hasta el viernes 6 de diciembre se llevará a cabo operativos de atención y recepción de trámites en diversas localidades de la provincia de Corrientes.
Los operativos ofrecerán a los vecinos la posibilidad de realizar consultas y gestiones relacionadas con la seguridad social.
A continuación, se detalla el cronograma de atención para la provincia de Corrientes:
Lunes 2 de diciembre:
- Municipalidad Pueblo Libertador (Av. San Martín s/nº) – De 8:00 a 13:00 h.
Martes 3 de diciembre:
- Municipalidad Chavarría (Berón de Astrada y Pedro Quiroz) – De 8:00 a 13:00 h.
Miércoles 4 de diciembre:
- Municipalidad Santa Lucía (Santa Lucía 275) – De 8:00 a 13:00 h.
- Registro de las Personas Bonpland (Belgrano y Ñanduday) – De 8:00 a 13:00 h.
Jueves 5 de diciembre:
- Municipalidad Sauce (Mitre y San Martín) – De 8:00 a 13:00 h.
- Mocoretá (Pedro Marturet 954) – De 8:00 a 13:00 h.
Viernes 6 de diciembre:
- Municipalidad La Cruz (Colón 798) – De 8:00 a 13:00 h.
Estos operativos permiten a los correntinos acceder a servicios clave de ANSES sin necesidad de desplazarse a las oficinas centrales.