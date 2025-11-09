Corona celebró sus 100 años con un Sunset a orillas del Paraná en Corrientes

Corrientes vivió un atardecer distinto. Con el imponente escenario natural del río Paraná de fondo, Corona celebró sus 100 años con una nueva edición del Corona Sunsets Sessions, una experiencia que combinó música, naturaleza y sustentabilidad. La propuesta, organizada por Manki Producciones, tuvo lugar este sábado en Jack Tower y ofreció una jornada donde cada detalle desde la ambientación hasta la música buscó conectar con el espíritu del verano que ya empieza a sentirse.

Atardecer frente al río

Matías Fernández

La tarde templada comenzó con el set de camilaarmusic, la DJ chaqueña que desplegó su estilo entre el house progresivo. Entre melodías hipnóticas y un ritmo envolvente, fue marcando el tono de una jornada que prometía buena energía desde el inicio. Su set acompañó el momento justo en que el cielo empezó a despejarse y el sol se reflejaba sobre el Paraná, creando una postal perfecta.

Matías Fernández

Matías Fernández

Luego fue el turno de Lion Music, el dúo argentino integrado por Javier Govetto y Rama Brizzi. Con una propuesta que fusiona techno melódico y progressive house, lograron subir la temperatura del evento y mantener al público en movimiento. Sus mezclas en vivo, potentes y dinámicas, construyeron una atmósfera única que se sintió tanto en la pista como en cada rincón del lugar.

Matías Fernández

Matías Fernández

Line up internacional

Pasadas las 22, el escenario se iluminó para recibir a Sébastien Léger, el reconocido DJ y productor francés que transformó la noche en un verdadero festival. Con sus clásicos “Hit Girl”, “Hypnotized” y “Aqualight”, Léger desplegó toda su experiencia y estilo, combinando sonidos melódicos y groove que hicieron vibrar a todos frente al río.

Matías Fernández

Matías Fernández

El cierre estuvo a cargo de Lolu Menayed, referente argentina de la escena house, que aportó elegancia y energía. Con su sello 44 Cupids Records y una identidad sonora propia, Lolu le dio un broche perfecto a la noche, mezclando beats profundos con una presencia magnética que mantuvo la pista encendida.

Matías Fernández

Además de la música, el evento contó con un espacio Sound Healing, donde los asistentes pudieron disfrutar de lecturas de tarot y runas, sumando un toque místico y relajado a la experiencia.

Matías Fernández

Matías Fernández

Fiel a su compromiso ambiental, Cerveza Corona implementó medidas sustentables durante toda la jornada, siguiendo la guía del Blue Standard utilizando materiales reciclables y biodegradables, eco vasos reutilizables y señalética libre de plástico, además de la gestión responsable de residuos.

Así, entre amigos, buena música y un atardecer dorado sobre el río, Corrientes volvió a ser el epicentro de una celebración donde la naturaleza y la música se fundieron en perfecta armonía.

Matías Fernández

(VT)