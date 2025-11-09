Corrientes: una travesía kayak sobre el río Parana casi termina en tragedia

Lo que inició como una propuesta deportiva casi termina en tragedia sobre las aguas del río Paraná, cuando un barco carguero atravesó a un grupo de deportistas que participaba de una travesía en aguas abiertas, durante el sábado.

Varios videos se viralizaron en las últimas horas, donde se ve a un grupo de personas que participaban de la travesía organizada por la municipalidad de Corrientes, la cual se planifican y conforman los grupos de participantes con inscripción previa a través de sus canales oficiales.

Si bien no se registraron víctimas fatales ni heridos, en una de las grabaciones se puede escuchar la desesperación de quien filma el momento, pues la nave terminó pasando a pocos metros de bañistas y personas en kayak, quienes debieron desviarse de forma inmediata para no ser pasados por encima.

Cabe recordar que el recorrido sobre las aguas del río Paraná parte desde la playa Molina Punta y finaliza en la playa Arazaty II.