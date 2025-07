El impacto de los smartphones en nuestra salud: beneficios y riesgos

Desde que los smartphones forman parte de nuestra vida diaria, nos acostumbramos a pensar en los miles de usos que le damos, en sus aspectos positivos y en los negativos: el provecho que se le dan en el ámbito laboral y como puede volvernos un tanto esclavos en algunas ocasiones; en el provecho que se le saca para estudiar, pero sin caer en la atracción, etcétera.

Pero, ¿qué hay respecto al uso del smartphone y nuestra salud? ¿y qué tipo de injerencia tienen en los hábitos diarios?, ¿Cuáles son los aspectos positivos y cuáles los negativos?. Son preguntas que debemos hacernos para lograr un uso equilibrado de estos teléfonos.

El conocimiento es la clave

Empezar a comprender y tomar conocimiento del impacto que tiene la tecnología y, puntualmente, la de los smartphones, en nuestra vida puede ayudar a tomar las riendas y hacer un buen uso de estos dispositivos. Conozcamos un poco acerca de los aspectos negativos y de los aspectos positivos.

Aspectos positivos

¡Pero no todo es negativo cuando hablamos del smartphone! Actualmente, existen muchísimas aplicaciones, algunas preinstaladas como las del Samsung A11, que contribuyen a los buenos hábitos y pueden mejorar nuestras rutinas. Veamos algunas.

Control cardiaco y respiratorio

Este es un punto sumamente importante en cuanto a salud refiere. Llevar un control diario del ritmo cardíaco y de los niveles de oxígeno pueden, incluso, salvar vidas. Hay una gran variedad de aplicaciones incorporadas y para descargar que nos van a ayudar a llevar un buen control de nuestros signos vitales.

Control en los hábitos alimenticios

Los hábitos alimenticios y la manera en la que nos relacionamos con la comida requieren de disciplina y autocontrol si queremos llevar una vida saludable. Primero que todo, es indispensable el asesoramiento por parte de un nutricionista que nos guíe y, para complementarlo, existen apps que nos pueden ayudar a tener una mayor consciencia de nuestra alimentación.

Aplicaciones de conteo de pasos y fitness

La actividad física es otro punto indispensable para una buena salud. No siempre disponemos de la plata o el tiempo para entrenar en un gym, pero eso no es una excusa válida para no realizar ejercicios. Los smartphones como los celulares Samsung disponen de cientos de aplicaciones que nos van a facilitar la tarea: desde el contador de pasos, con el que podemos llevar un control de la caminata diaria, hasta apps que nos arman rutinas de ejercicios para realizar en casa.

Gestor del tiempo de uso

Si nos cuesta soltar el celular, algo común en estos días, podemos acudir a los controles que muchas veces traen incorporados los teléfonos para controlar el tiempo frente a la pantalla. Con el simple hecho de configurar los horarios, vamos a llevar un registro de lo que usamos nuestros smartphones y poder definir límites horarios.

Gestión del sueño y relajación

Otra herramienta sumamente útil en tiempos agitados como los que atravesamos, es la gestión del sueño, con apps que nos ayudan a establecer horarios y programar recordatorios y aplicaciones de meditación y relajación, que pueden colaborar para reducir el estrés que a veces genera la rutina.

Aspectos negativos

Rigidez en los dedos

El uso continuo del smartphone suele producir rigidez en los dedos anulares y pulgares, que son los más involucrados en escribir, sacar fotos y scrollear. Esta molestia no siempre es constante, pero puede requerir consulta traumatológica si persiste. Además, los usuarios frecuentes pueden desarrollar la "marca de celular", una hendidura en la segunda falange del dedo anular.

Esta condición generalmente no tiene repercusiones a largo plazo si se toman precauciones adecuadas y se reduce la frecuencia de apoyo del celular. Mantener una postura adecuada y hacer pausas puede ayudar a prevenir estos problemas.

Dolores y molestia cervical

Al usar el teléfono, nuestra postura tiende a ser más bien encorvada; generalmente, y de manera automática, tendemos a bajar el cuello al mirar para abajo y curvar la espalda. Esta mala posición conlleva problemas en la zona cervical, y, por ende, fuertes molestias y rigidez tanto en la nuca como en la lumbar.

Lo ideal para prevenir estos dolores es reducir el tiempo en el uso de la pantalla, y al usarlas, elevar brazos y manos a una altura más cercana a nuestros ojos para evitar este encorvamiento. A su vez, se aconseja realizar ejercicios de relajación lumbar, así como de fortalecimiento de la espalda.

Fatiga visual y problemas en la visión

La exposición a las pantallas durante mucho tiempo trae consigo problemas en la vista; estas pueden acarrear tanto fatiga en la vista, como problemas de mayor gravedad como la miopía.

Para evitar un desgaste a largo plazo, es conveniente que el uso del celular se corte en intervalos que permitan descansar la vista durante varios minutos. Otro consejo es que, aunque no haya un problema oftalmológico preexistente, se haga uso de lentes de descanso, por ejemplo.

Problemas con el sueño

El uso del smartphone como medio de “relajación” a la hora de acostarnos, generalmente, nos lleva a estirar el proceso de sueño, ya que no terminamos de relajarnos por completo. También genera alteración en el descanso, puesto que la luz azul proyectada por el celular genera una reducción de la melatonina, que es la hormona que se encarga de fomentar el sueño.

Un consejo útil para revertir este problema es limitar las horas de uso del teléfono. Una idea puede ser utilizarlo hasta una o, si se animan, dos horas previas al descanso. Esto permite que la mente asimile mejor el hecho de que se acerca la hora de dormir y posibilita que la melatonina comience su trabajo.

Encontrar el balance

Los excesos en general no son buenos, pero no hay por qué preocuparse. La clave está en lograr llevar el control de la rutina para encontrar el equilibrio que nos conduzcan a mejorar nuestros hábitos.