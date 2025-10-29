Corrientes: Vialidad Nacional dispuso desvíos por el corte total en la Ruta Nacional 12

Vialidad Nacional informó que continúa el corte total sobre la Ruta Nacional 12 a la altura del kilómetro 1.187, en cercanías de Itá Ibaté, debido al socavón registrado en una alcantarilla. Los equipos técnicos siguen trabajando en la reparación de la estructura, por lo que el tránsito permanecerá interrumpido.

La medida busca preservar la seguridad de los usuarios, por lo que se dispusieron rutas alternativas para quienes deban circular por la zona:

En dirección a Ituzaingó o Misiones : los conductores deberán desviarse en Saladas hacia la Ruta Nacional 118, para luego retomar la Ruta 12 Norte a la altura del kilómetro 1.206,68.

: los conductores deberán desviarse en Saladas hacia la Ruta Nacional 118, para luego retomar la Ruta 12 Norte a la altura del kilómetro 1.206,68. En sentido contrario (desde Posadas hacia Corrientes Capital): el tránsito deberá utilizar la Ruta Nacional 118 hasta Saladas, retomando la Ruta 12 a la altura del kilómetro 940 (Cuatro Bocas).

(desde Posadas hacia Corrientes Capital): el tránsito deberá utilizar la Ruta Nacional 118 hasta Saladas, retomando la Ruta 12 a la altura del kilómetro 940 (Cuatro Bocas). En tanto, la Ruta Provincial 5, que conecta la Ruta 118 con la 12 (zona rotonda de la Virgen de Itatí), estará habilitada solo para vehículos livianos de hasta 3.500 kilos.

Desde el organismo nacional recordaron que es fundamental respetar las señales y las indicaciones del personal de seguridad, circular con precaución y reducir la velocidad ante posibles desvíos o presencia de animales en la calzada.

Para consultar el estado actualizado de las rutas, los usuarios pueden ingresar a argentina.gob.ar/rutasnacionales o comunicarse con el Centro de Atención al Usuario al 0800-222-6272 / 0800-333-0073 (también disponible por WhatsApp).