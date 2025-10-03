Operativo rural en Goya: secuestraron escopetas, cuchillos y municiones ilegales

La Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Goya informó este jueves que se realizó un importante secuestro de armas de fuego, armas blancas, sierras y municiones durante tres allanamientos en la 4ª sección Rincón del Pago.

Durante los allanamientos en uno de los domicilios, los efectivos incautaron seis armas largas, cuatro armas cortas, diez cuchillos, sierras, una chaira y una importante cantidad de municiones de diferentes calibres, incluyendo.

Además, en los otros dos domicilios, se encontraron machete, cuchillos, escopeta, un rifle de aire comprimido y varias armas blancas.

Según el informe policial, ninguno de los involucrados presentó documentación legal que acredite la tenencia de las armas, motivo por el cual fueron secuestradas preventivamente.

La causa está en manos del Fiscal Rural, Dr. José Omar Cáceres. Aunque no hubo detenidos hasta el momento, las autoridades no descartan nuevas medidas judiciales a medida que avance la investigación