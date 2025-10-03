Más de 1.000 pacientes tratados con tecnología de punta y abordaje integral en el Centro Oncológico de Corrientes

En el corazón del Litoral argentino El Centro Oncológico de Corrientes, un faro de esperanza en la lucha contra el cáncer de la Salud Pública provincial, celebra un hito que marca un antes y un después en la lucha contra el cáncer: más de 1.000 pacientes ya se han beneficiado de estudios PET-CT en sus instalaciones, consolidándose como la institución pionera en el diagnóstico y tratamiento oncológico en la región.

Este logro no es casualidad. El Centro Oncológico de Corrientes ha demostrado un compromiso inquebrantable con la sociedad, invirtiendo en tecnología de punta para ofrecer un servicio de primer nivel. Además de ser los únicos en la provincia en contar con la avanzada tecnología PET, son también el único centro que realiza radiocirugías y radioterapia, tratamientos de vanguardia que ofrecen una esperanza real a los pacientes, redefiniendo el estándar de cuidado oncológico en la región.

Un Enfoque Integral para la Recuperación. En un contexto donde el acceso a equipos avanzados es limitado en el norte argentino, el centro destaca por:

Su compromiso que va más allá de la tecnología. La institución se enfoca en un tratamiento integral que aborda todas las etapas de la enfermedad:

* Detección temprana: A través de campañas continuas, se busca educar y concientizar a la población sobre la importancia de la prevención.

* Tratamiento avanzado: Con equipos de última generación y profesionales altamente capacitados, se garantiza la mejor atención médica.

* Recuperación integral: El Centro no olvida la importancia del bienestar emocional y físico, ofreciendo, además, programas innovadores como yoga terapéutico como parte del proceso de recuperación, promoviendo la sanación en todos los niveles.

"Nuestro objetivo es que, de la mano de un capital humano altamente calificado, poder ofrecer un servicio, personalizado y cálido, porque detrás de cada caso hay una persona, una familia que necesita apoyo", afirman desde el centro. "Cada uno de los más de 1.000 pacientes que se realizaron el PET con nosotros representa una historia de lucha y esperanza, y nos impulsa a seguir trabajando con excelencia".

El Centro Oncológico de Corrientes se ha posicionado como un referente indiscutible, demostrando que la mejor medicina es aquella que combina la más alta tecnología con un profundo sentido de humanidad. Su labor no solo cambia vidas, sino que también eleva el estándar de la salud pública en toda la provincia.