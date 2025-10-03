Paso de los Libres: secuestraron un auto robado con pedido de captura en Buenos Aires

La Policía de Corrientes informó este miércoles que secuestraron un automóvil con pedido de captura en Buenos Aires y aprehendieron al conductor en la localidad correntina de Paso de los Libres.

En un procedimiento que se realizó en inmediaciones de calle Melogno, entre Belgrano y Uruguay del municipio, detuvieron la marcha de un hombre de 40 años. En el momento en que pidieron los papeles, el conductor no pudo acreditar la propiedad del rodado.

Momentos más tarde, se constató que el automóvil contaba con pedido de secuestro vigente por parte de autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trataba de un vehículo marca Fiat Cubo.

Ante esta situación, el conductor fue detenido y trasladado a la Comisaría Tercera. En tanto, el vehículo fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal en turno, donde se continúan con los trámites legales correspondientes.

La investigación sigue su curso y se aguarda la intervención de la justicia para determinar el origen del vehículo y la posible responsabilidad del conductor.