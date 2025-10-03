La ministra de Educación inauguró el X Congreso Correntino Sanmartiniano

La ministra de Educación, Práxedes López inauguró oficialmente este viernes el X Congreso Correntino Sanmartiniano, que se llevó a cabo en el histórico Colegio Nacional General San Martín y está organizado por el Movimiento Sanmartiniano de la Provincia de Corrientes. La ministra encabezó la apertura del encuentro que rinde homenaje al general José Francisco de San Martín, reconocido como el correntino más ilustre y Padre de la Patria.

El congreso tiene como objetivo principal enriquecer la memoria histórica y mantener vigente la obra y legado del Libertador, renovando además los compromisos con los valores de libertad, justicia y educación que simboliza. Este espacio de diálogo y aprendizaje congregó a expositores de diferentes localidades de la provincia, entre ellos profesores, investigadores e historiadores destacados, quienes aportaron al debate cultural y social.

Durante la apertura, la ministra López destacó la importancia de revalorizar la memoria y el legado de San Martín. “Este Congreso lleva una década de trabajo en esa tarea. Sus valores políticos, militares y personales están siempre vigentes y nos invitan a luchar por una sociedad más justa”, afirmó. Además, instó a los docentes a transmitir la historia y los ideales del Libertador en cada aula de Corrientes.

En el marco del congreso, se entregaron distinciones a personas e instituciones que, mediante su trabajo constante, promueven y difunden el pensamiento y los valores de San Martín, en reconocimiento a su labor patriótica. La jornada también contó con un número artístico interpretado por alumnos del Instituto Superior de Música Profesor Carmelo H. de Biasi, que a través de la música conectó a los presentes con la emoción de la historia y cultura local.

Entre los asistentes a la inauguración estuvieron el subsecretario de Gestión Educativa, Julio Navías; el director de Nivel Secundario, Sergio Gutiérrez; el presidente del Concejo Deliberante, Marcos Amarilla; autoridades municipales; el presidente del Centro Cultural Sanmartiniano, Agustín Payes; el rector del Colegio Nacional, Fabián Hamm; miembros de la Junta de Historia, docentes, alumnos y público en general.

El Congreso Correntino Sanmartiniano continúa siendo un espacio clave para la reflexión y la continuidad del ideario del Libertador, fortaleciendo el sentido de identidad nacional y el compromiso con la educación en la provincia.