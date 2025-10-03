¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Conflicto con Malvinas

Raúl Dal Lago: "Buscan condicionar las elecciones de Esquina"

Por El Litoral

Viernes, 03 de octubre de 2025 a las 11:55

En diálogo con Hoja de Ruta, Raúl Dal Lago, candidato a intendente de Esquina por Cambia por el Bienestar de Esquina, se refirió al conflicto judicial por la incorporación de Malvinas al padrón electoral.

“Malvinas ya logró independizarse como municipio y tiene su propia demarcación territorial. Lo que está pasando ahora es una estrategia política para perjudicar a Esquina”, aseguró.

Dal Lago advirtió que el trasfondo es político: “Lo que buscan es embarrar la cancha y condicionar las elecciones en Esquina”.

Consultado por el impacto en los vecinos, señaló que la situación genera desconcierto: “La gente no entiende lo que pasa, porque es como en un consultorio: el paciente solo sabe si lo atendieron bien o mal, pero no conoce los procedimientos detrás. Con la política pasa lo mismo”.

De cara al 26 de octubre, Dal Lago afirmó que seguirá trabajando junto a su equipo: “Es una lástima que estemos hablando de esto, cuando en realidad tendríamos que estar hablando de propuestas y de cómo mejorar la vida de los vecinos”.

Mirá la nota completa

Últimas noticias

