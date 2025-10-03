Laurita Fernández anuncia el final sorpresivo de su ciclo y explica el motivo

Después de varias temporadas al frente de Bienvenidos a Ganar en El Nueve, Laurita Fernández confirmó en diálogo con Intrusos que el ciclo llegará a su final este año.

“Terminamos ahora a fin de año. Es un ciclo que está buenísimo, pero hay que saber cuando es necesario hacer una pausa. Está bueno cambiar y renovarse", contó la rubia, dejando claro que la decisión responde a un deseo de reinventarse y no a conflictos internos.

Consultada sobre su futuro televisivo y la posibilidad de mudarse a otro canal, Laurita fue honesta: "Termino ahora a fin de año, me voy a hacer la temporada y no tengo ningún destino en televisión confirmado”. La conductora subrayó que, por el momento, su agenda se centra en el cierre del programa y en proyectos fuera de la pantalla chica.

En otro tramo de la entrevista, la artista se refirió a la decisión de APTRA de no considerarla para las nominaciones de los Martín Fierro. “No siento que estemos haciendo un mal laburo. No es que por eso me sienta mal conductora. No siento que el equipo de producción haga un mal programa, todo lo contrario", sostuvo, defendiendo el trabajo de su equipo y mostrando su postura ante la polémica.

Con una sonrisa y visiblemente relajada, Laurita enfatizó la importancia del público por sobre cualquier premio. “Nos elige el público hace varias temporadas y eso nos alegra un montón. Si no nos eligen los miembros de APTRA, eso es también válido", acotó, reconociendo que la valoración de los televidentes es su mayor reconocimiento.

Finalmente, la bailarina habló de su vida personal y despejó rumores sobre su situación sentimental. “Estoy sola. Tranquila. Laburando un montón", concluyó, dejando entrever que su foco principal sigue siendo el trabajo y su crecimiento profesional.

FUENTE: minutouno.com