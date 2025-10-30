Corrientes: finalizan las obras de emergencia por el socavón en la Ruta 12 cerca de Itá Ibaté

El Gobierno de Corrientes anunció este jueves la conclusión de los trabajos de emergencia realizados sobre la Ruta Nacional N.º 12, a la altura del kilómetro 1.187, en cercanías de la localidad de Itá Ibaté. La vía, que había sufrido un corte total el pasado domingo debido a la formación de un socavón en una alcantarilla a causa de las intensas lluvias, queda ahora a disposición de Vialidad Nacional para su habilitación a la circulación vehicular.

La Provincia había iniciado las obras con recursos propios el pasado miércoles, dada la urgencia y la importancia de la ruta para el tránsito regional.

Detalles de la reconstrucción

Luis Cardoso, presidente de Vialidad Provincial, detalló el procedimiento técnico utilizado para subsanar el colapso. Explicó que primero se utilizó una excavadora para cortar el escurrimiento del agua y poder intervenir en la zona afectada.

El trabajo principal de reconstrucción se ejecutó con una planta móvil de hormigón RDC. Para garantizar la resistencia y durabilidad de la reparación, se utilizó material de alta densidad.

“Durante la noche (del miércoles) se transportaron seis camiones con piedra y arena, además de cemento y agua, para la elaboración de un hormigón H30 y H21, de alta densidad, que permitirá rellenar toda la parte socavada”, precisó Cardoso.

Con la finalización de estas tareas por parte de la Provincia, se espera la rápida inspección y autorización de Vialidad Nacional para que el tramo pueda ser reabierto al tránsito de vehículos.