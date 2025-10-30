Encuentro Plurinacional en Corrientes: Arquidiócesis llama al diálogo y la paz en un mensaje previo al evento de noviembre

En un contexto de expectativas y preparativos para el 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, que tendrá lugar en Corrientes el próximo mes de noviembre, la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis difundió un mensaje centrado en el diálogo, la paz y la fraternidad.

Promover la cultura del encuentro

El documento, titulado “La cultura del encuentro por sobre la lógica de la confrontación”, destaca la importancia de construir puentes de entendimiento y promover el respeto mutuo entre quienes participen del evento.

“Estamos llamados a ser instrumentos de paz y de diálogo para construir puentes de fraternidad universal”, señala el texto, citando las palabras del Papa León XIV.

Desde la Comisión manifestaron su agradecimiento a la organización del encuentro por la predisposición al diálogo y el clima de respeto con que se viene desarrollando la preparación del evento, que convocará a miles de personas de todo el país.

“Queremos participar con una actitud de apertura, respeto y espíritu de comunión, convencidos de que el diálogo sincero y el respeto por la diversidad enriquecen la vida social”, expresaron.

Además, subrayaron la necesidad de reconocer y valorar la dignidad de cada persona, especialmente la de las mujeres, “que históricamente ha sido relegada”.

El mensaje concluye con un deseo de que el encuentro sea “un tiempo de paz, cuidado y esperanza compartida”, e invoca la protección de la Virgen de Itatí para todas las personas que participen y visiten Corrientes.

Comunicado completo

El comunicado de Arzobispado