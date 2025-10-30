Diego Maradona cumple años: las fotos del 10 en Corrientes

Aunque Diego Armando Maradona no nació en Corrientes, sino en Villa Fiorito, Buenos Aires, la casa de sus padres, la pesca, el carnaval e incluso un equipo local, siempre lo trajeron al suelo de donde sus padres fueron oriundos.
Maradona nació un 30 de octubre y cumpliría 65 años. Durante su vida generó muchos recuerdos, los cuales están vinculados a Esquina, de donde eran sus padres, Don Diego y Doña Tota. A continuación una recopilación de momentos del 10 en Corrientes, una tierra de gran valor para él.