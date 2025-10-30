Diego Maradona cumple años: las fotos del 10 en Corrientes

Aunque Diego Armando Maradona no nació en Corrientes, sino en Villa Fiorito, Buenos Aires, la casa de sus padres, la pesca, el carnaval e incluso un equipo local, siempre lo trajeron al suelo de donde sus padres fueron oriundos.

Maradona nació un 30 de octubre y cumpliría 65 años. Durante su vida generó muchos recuerdos, los cuales están vinculados a Esquina, de donde eran sus padres, Don Diego y Doña Tota. A continuación una recopilación de momentos del 10 en Corrientes, una tierra de gran valor para él.

Diego en los corsos de Esquina

Maradona junto a joven Lourdes Sánchez

Junto a sus hermanas en los carnavales de Capital

La pesca fue otra pasión que lo unió a Corrientes

Día de pesca

Maradona visitando un club de Esquina

Charla técnica con sus dirigidos en Mandiyú

Sobre la avenida costanera de Esquina que lleva su nombre se puede apreciar un mural