Lanzan campaña solidaria para un niño de 2 años con cardiopatía congénita

Con apenas dos años, Lionel, un niño oriundo de Neuquén, enfrenta una dura batalla por su vida. Nació con una cardiopatía congénita compleja, una malformación del corazón que lo obligó a atravesar ya dos cirugías y que ahora requiere un nuevo estudio de alta complejidad. Su familia necesita colaboración para solventar los gastos de la estadía.

La lucha del pequeño Lionel

Su mamá, Solange Estefanís Contreras, contó a El Litoral que a los 21 días de vida Lionel tuvo su primera intervención cardiovascular, en la que se le realizó un cerclaje en la arteria pulmonar porque “la aorta es más pequeña que la pulmonar”.

Luego, a los seis meses, superó su segunda cirugía, conocida como Glenn, que representa el primer paso hacia un bypass, dado que el corazón de Lionel “va camino a ser univentricular”.

Desde el pasado 26 de octubre, la familia se encuentra en Buenos Aires, donde el pequeño será sometido a una hemodinamia, un estudio complejo que se realiza dentro del quirófano y que determinará los pasos a seguir en su tratamiento.

¿Cómo colaborar?

Para poder afrontar los costos de estadía, traslados y el tratamiento médico, su familia lanzó una campaña solidaria e invitan a quienes puedan colaborar con cualquier aporte.

Las donaciones pueden realizarse al alias: lioelcampeon a nombre de Solange Estefanís Contreras.