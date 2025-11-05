Batata, el perro rescatado en el Cambá Cuá que se recuperó y ahora busca una familia

Batata es uno de esos perros que conmueven con solo mirarlo. Fue rescatado del parque Cambá Cuá por el refugio Ayudando Animales Corrientes, con miasis (infestación parasitaria) en sus orejas que ponía en riesgo su vida. Después de recibir atención veterinaria y cuidados, hoy está totalmente recuperado y lleno de energía. Pero necesita de una familia que lo adopte.

Adopción responsable para Batata

Juanse Jantus, encargado del refugio contó a El Litoral que Batata es “súper bueno, cariñoso y compañero”, disfruta de los paseos y de estar en contacto con la gente. “Solo necesita una familia donde no haya perros machos ni gatos, porque no sabemos cómo se lleva con ellos”, explicaron.

El equipo de voluntarios insiste en que Batata merece una oportunidad de tener un hogar donde lo quieran y lo cuiden. Mientras tanto, continúa bajo el cuidado del refugio.

Quienes quieran adoptarlo o difundir su historia pueden comunicarse al 3794-397149.