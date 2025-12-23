Convocatoria de la Unne para las becas 2026 para estudiantes de pueblos indígenas

El Programa Pueblos Indígenas (PPI) de la Universidad Nacional del Nordeste abre la Convocatoria 2026 a Becas para estudiantes de pueblos indígenas, una política institucional orientada a facilitar el acceso, la permanencia y el egreso de estudiantes de comunidades originarias del Nordeste en las distintas carreras que ofrece la universidad.

La inscripción inicia el 9 de febrero y se extiende hasta el 13 de marzo de 2026 y está dirigida a jóvenes y personas adultas indígenas del Nordeste argentino que aspiren a ingresar a carreras de grado de la Unne, ya sea en las sedes centrales de Chaco y Corrientes, en las sedes regionales de Juan José Castelli y General Pinedo (Chaco), como también en las Extensiones Áulicas que la universidad posee en otras localidades.

Con el objetivo de acompañar las trayectorias académicas, el PPI-Unne cuenta con un sistema de becas y acompañamiento integral, que incluye el trabajo de tutores y tutoras pares, en articulación con otras estrategias de apoyo académico e institucional.

Requisitos para la postulación

Las y los aspirantes deberán presentar la siguiente documentación:

Copia de la constancia de inscripción a una carrera de grado de la Unne

Formulario completo de inscripción como aspirante a becario/a, disponible AQUÍ

Aval de una organización comunitaria indígena de la localidad de origen

Copia del DNI (ambos lados)

Copia de la constancia de terminalidad del nivel secundario

Certificado de domicilio, expedido por la Policía de la localidad de origen

Modalidades de presentación

La documentación podrá presentarse de dos maneras:

En formato digital , enviando un correo electrónico a [email protected] con los archivos adjuntos en formato JPEG o PDF.

, enviando un electrónico a con los en formato JPEG o PDF. En formato papel, en la oficina del Programa Pueblos Indígenas, ubicada en avenida Las Heras 727, Campus Resistencia (ingreso por la Facultad de Humanidades), Chaco.

Desde el Programa Pueblos Indígenas, la Unne reafirma su compromiso con la inclusión, el reconocimiento a la diversidad cultural y el fortalecimiento de las trayectorias educativas de estudiantes indígenas en el ámbito universitario.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al 379 489- 3625

Medios Unne

