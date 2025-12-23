Vistas naturales, la nueva forma de recibir 2026 en Argentina

Los paisajes abiertos y las vistas privilegiadas se consolidan como el principal atractivo para los argentinos que planean despedir el año y recibir el 2026 fuera de casa. Lagos espejados, montañas amplias y amaneceres frente al mar encabezan las preferencias, según registros de búsquedas de Plataforma10, que muestran un marcado crecimiento de escapadas a destinos donde la experiencia visual redefine la forma de celebrar el 31 de diciembre.

La tendencia marca un cambio respecto de las celebraciones más tradicionales. En lugar de grandes fiestas o propuestas urbanas, cada vez más viajeros optan por escenarios naturales que permitan un cierre de año en calma, con contacto directo con el entorno y una postal que funcione como símbolo de comienzo de ciclo. La vista, más que el nivel de confort o la oferta nocturna, se vuelve el eje de la elección.

Entre los destinos más demandados aparece la Costa Atlántica Norte, con localidades como Pinamar Norte, Mar de las Pampas y Costa Esmeralda. Allí, los médanos altos, las playas amplias y los amaneceres sobre el mar conforman un paisaje elegido por familias y grupos de jóvenes que buscan un Año Nuevo más íntimo, lejos de las zonas céntricas y con horizonte abierto. Desde Buenos Aires, se registran servicios de ómnibus semicama hacia Pinamar, con viajes de alrededor de seis horas.

Las sierras cordobesas también muestran un fuerte crecimiento para fin de año. Zonas como el Valle de Calamuchita, Mina Clavero y Villa General Belgrano se posicionan por sus atardeceres extensos y la amplitud visual que ofrecen las montañas. En los últimos años, cabañas y hosterías sumaron terrazas, decks elevados y fogones panorámicos, pensados especialmente para celebrar el 31 al aire libre. Desde la Ciudad de Buenos Aires, los viajes en micro a esta región superan las diez horas y mantienen una alta demanda en las últimas semanas de diciembre.

San Luis se presenta como una de las sorpresas de la temporada. Con valles, lagos y una baja contaminación lumínica, la provincia impulsa una propuesta ligada al llamado “turismo de cielo abierto”. Destinos como Merlo, Potrero de los Funes y el corredor serrano central son elegidos por quienes buscan celebraciones silenciosas y contemplativas, con el cielo nocturno como protagonista. Los trayectos terrestres desde Buenos Aires rondan las 17 horas y muestran una creciente ocupación para las fechas festivas.

En la Patagonia, San Martín de los Andes se consolida como uno de los escenarios más buscados para recibir el nuevo año. El Lago Lácar, los bosques y el perfil de las montañas conforman una postal característica que atrae a quienes priorizan la tranquilidad y el contacto con la naturaleza. Miradores naturales, excursiones especiales y alojamientos con vista al lago explican el aumento de consultas para este destino, pese a la mayor duración del viaje terrestre desde el centro del país.

Detrás de esta tendencia confluyen varios factores. Por un lado, una búsqueda emocional de cierre de año en entornos que inviten a la pausa y la reflexión. Por otro, el peso de las experiencias visuales y compartibles en redes sociales, que influyen cada vez más en la decisión de viaje. A esto se suma el crecimiento del turismo interno y el acceso a plataformas digitales que facilitan la planificación y la compra de pasajes.

Así, brindar frente a un lago, desde un mirador serrano o sobre un médano se transforma en un nuevo ritual de Año Nuevo. Para muchos argentinos, la vista soñada ya es parte central de la bienvenida al 2026.

