A $10 mil el kilo, la Provincia implementó el Cordero Correntino 2025

El Gobierno de Corrientes implementó la octava edición del Cordero Corrientes 2025, en el marco de las tradicionales ofertas oficiales para bajar los costos beneficiando a las familias correntinas en el marco de las celebraciones de las fiestas de fin de año.

Detalles

Con la implementación de la promoción del Cordero Correntino 2025, durante su vigencia y en los comercios adheridos, el precio del kilo es de $9.999, significando un ahorro de $3.000, un 23% menos con relación al costo en el mercado que es de $13.000.

Comprando con las tarjetas del Banco de Corrientes SA, en los comercios adheridos a la promoción y durante los días 23, 30 y 31 de diciembre, se obtiene un descuento del 40% y el precio del kilo cae a $5.999, siendo un ahorro de $7 mil, significando un 54% menos que el costo en el mercado.

La promoción se cerró el viernes pasado y que desde el lunes ya comenzó la distribución. “Desde el día de ayer a la tarde ya estaban en góndolas en varios supermercados, y esto se va a prolongar hasta el cuatro de enero o hasta que se acabe el stock”, afirmó Alberto Castro, referente supermercadista.

Sobre la disponibilidad, Castro remarcó que los comercios solicitaron mercadería según ventas anteriores. “Cada uno de los locales pidió en base a las ventas de años anteriores, y creo que cubriría bastante las necesidades”, expresó y aseguró que los productores de la zona de Curuzú hicieron un gran esfuerzo este año para promover este descuento.

Comercios adheridos

Son unos 63 comercios adheridos donde se pueden adquirir con estos precios la carne de cordero.