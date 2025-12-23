La Justicia de Corrientes utilizó Inteligencia Artificial para agilizar una resolución

El Juzgado Civil y Comercial Nº 12 dictó una resolución en la que dispuso cuatro medidas cautelares simultáneas para resguardar un vehículo involucrado en una operación de compraventa cuyo pago no se habría concretado. El fallo incluyó la asistencia de inteligencia artificial para optimizar el análisis preliminar del expediente, aunque la decisión final fue adoptada exclusivamente por el magistrado.

La resolución fue firmada el viernes 19 de diciembre por el juez Pablo Martín Teler Reyes y quedó registrada como Resolución Nº 960/25.

Cuatro medidas cautelares para proteger el bien

En el marco de la causa, el magistrado ordenó de oficio:

El embargo del vehículo

Su secuestro

La retención registral

Una prohibición de innovar

Las medidas apuntan a asegurar la integridad del rodado mientras se sustancia el proceso judicial vinculado a una presunta falta de pago en una operación de compraventa.

Uso de IA para organizar antecedentes y prueba

Según se detalla en el propio texto de la resolución, el planteo presentado ante el juzgado incluyó una síntesis de antecedentes y de la prueba documental elaborada con la asistencia de la inteligencia artificial Gemini.

La herramienta fue utilizada para ordenar y consolidar información relevante, permitiendo una visión integral del legajo digitalizado y optimizando los tiempos del proceso.

Decisión jurisdiccional, bajo criterio humano

El juez Teler Reyes dejó expresamente aclarado que la valoración jurídica de los hechos y del derecho, tanto en los considerandos como en la parte resolutiva, fue realizada exclusivamente por criterio humano, sin intervención de sistemas automáticos en el análisis jurídico ni en la toma de decisión.

La IA se limitó a colaborar en la síntesis ejecutiva de antecedentes y pruebas, a partir de una instrucción específica.

Qué información analizó la herramienta

La síntesis confeccionada con asistencia de Gemini incluyó, entre otros elementos:

Identificaciones personales

Denuncia de venta del rodado

Rechazos de cheques electrónicos

Comunicaciones vía WhatsApp

El objetivo fue consolidar los elementos probatorios más significativos, facilitando su análisis por parte del magistrado.