San Lorenzo designó como presidente transitorio a Sergio Constantino

San Lorenzo vive una crisis institucional: el martes pasado, después de una tensa reunión de Comisión Directiva que se llevó a cabo en el Nuevo Gasómetro, se produjeron renuncias masivas que derivaron en la finalización de la gestión encabezada por Marcelo Moretti y el estado de acefalía del club. Con este marco, se llamó a Asamblea para confirmar a Sergio Costantino como presidente transitorio.

Christian Evangelista, dirigente por la oposición, había confirmado las renuncias a la salida de la reunión en la que vaciaron de poder a Marcelo Moretti, el presidente. "Marcelo insistió toda la tarde con pedir una licencia, la cual creímos que no era lo que debía hacer. Le pedimos encarecidamente que para destrabar esto renuncie y no lo quiso hacer. Esto obligó a que todos den su renuncia", explicó.

El club publicó más tarde un comunicado en el que oficializaba la acefalía e instaba a una Asamblea de Representantes del Club a convocar con urgencia a reunión extraordinaria que pusiera fecha para la designación de una comisión transitoria, el primer paso para empezar el conflicto.

El miércoles, el club hizo oficial el llamado y puso como fecha el lunes, 22 de diciembre, a las 18 horas, en el Nuevo Gasómetro.

Una vez realizada la Asamblea, San Lorenzo eligió a los 20 miembros de la Comisión Directiva Transitoria, que ahora será presidida por Sergio Costantino hasta el sábado 30 de mayo, fecha en la que va a realizarse la elección definitiva.

Según informó San Lorenzo, la Comisión elegida se impuso con 35 votos, superando a las listas de Matías Lammens (31 votos), César Francis (2 votos) y Manuel Agote (no sumó votos).

