Argentina recibirá mundial de natación en aguas frías

Argentina fue confirmada como sede del Campeonato Mundial de Natación en Aguas Frías 2028, un evento deportivo de alcance internacional que tendrá lugar en El Calafate, provincia de Santa Cruz, dentro del Parque Nacional Los Glaciares. El anuncio oficial se realizó el jueves 18 de noviembre y marca un nuevo hito para el posicionamiento del país como anfitrión de competencias de primer nivel, con fuerte impacto en el turismo y la proyección internacional del destino.

La competencia reunirá a más de 2.000 nadadores y nadadoras provenientes de distintos países, consolidando a la Patagonia argentina como escenario de eventos deportivos vinculados a la naturaleza extrema. El entorno elegido, uno de los paisajes más emblemáticos del país y Patrimonio Mundial de la Humanidad, aportará un marco distintivo a la cita, que combina deporte, turismo y promoción internacional.

Durante la presentación, el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, subrayó la relevancia del campeonato para el desarrollo turístico local y nacional. Destacó que este tipo de eventos no solo moviliza a los competidores, sino también a entrenadores, equipos técnicos, familiares, acompañantes, prensa especializada y espectadores, generando un flujo turístico sostenido durante varios días.

Las competencias de natación en aguas frías suelen extenderse por aproximadamente una semana, lo que favorece estancias prolongadas y un mayor consumo de servicios turísticos. Hoteles, gastronomía, transporte, excursiones y actividades complementarias se ven directamente beneficiadas, al tiempo que se incentiva a los visitantes a recorrer otros puntos de la región y del país antes o después del evento.

El campeonato se inscribe dentro del segmento de turismo de eventos, una modalidad que se caracteriza por un gasto promedio superior al del turismo tradicional y por una alta ocupación hotelera. Además, este tipo de encuentros contribuye a dinamizar las economías locales, fortalecer cadenas de valor y generar visibilidad internacional para los destinos anfitriones.

Según el informe Travel and Tourism at a Turning Point: Principles for Transformative Growth, publicado por el Foro Económico Mundial en julio de 2025, los viajes vinculados a eventos en vivo, como competencias deportivas y festivales, crecen a tasas de dos dígitos a nivel global. En 2023, el turismo deportivo generó más de 609 billones de dólares en el mundo y las proyecciones indican que esa cifra podría superar los 1,7 trillones de dólares hacia 2032, consolidándose como uno de los motores de crecimiento del sector.

La elección de El Calafate como sede responde tanto a sus condiciones naturales como a su infraestructura turística y experiencia en la recepción de visitantes internacionales. El destino cuenta con conectividad aérea, oferta hotelera diversa y servicios preparados para atender una demanda de gran escala, además de un posicionamiento consolidado en mercados internacionales.

Del anuncio participaron también el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal; el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Álvarez; y el presidente de Nadando Argentina, Matías Ola, quienes coincidieron en destacar la oportunidad que representa el evento para fortalecer la articulación entre deporte, turismo y conservación ambiental.

Con esta designación, Argentina refuerza su perfil como destino apto para grandes eventos deportivos y consolida su estrategia de promoción internacional a partir de experiencias asociadas a la naturaleza y el turismo activo. El Campeonato Mundial de Natación en Aguas Frías 2028 no solo posicionará al país en el calendario deportivo global, sino que también permitirá mostrar al mundo la singularidad de la Patagonia y la capacidad del país para organizar competencias de alcance internacional en entornos naturales únicos.