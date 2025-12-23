Cuántas familias siguen evacuadas en Corrientes tras la tormenta y cómo sigue el operativo

Tras las fuertes tormentas registradas en Corrientes, aún permanecen familias evacuadas y aisladas en distintos puntos de la provincia, mientras continúan los operativos de asistencia coordinados por Defensa Civil, aunque lentamente se retorna a la normalidad.

El subdirector del organismo, Bruno Lovinson, informó que en la zona de Empedrado hay 28 familias aisladas debido al corte de la ruta por el colapso de una alcantarilla. Estiman que podría resolverse durante el día para permitir la transitabilidad. Además, señaló que en la Cuarta y Quinta Sección se registran aproximadamente 100 familias que permanecen en la misma condición, en un contexto marcado por lluvias previas que ya habían afectado a la región durante el transcurso de 2025.

Lovinson explicó que, con la mejora de las condiciones climáticas y el trabajo articulado con el municipio de San Luis del Palmar, se podrá avanzar con la asistencia a la zona rural, incluyendo apoyo aéreo para llegar a los sectores más comprometidos.

Las áreas más afectadas se ubican en el sur del departamento San Luis del Palmar, en el límite con Mburucuyá y Empedrado, producto del desborde del río Empedrado, que ya se encontraba con alta carga hídrica. Entre las zonas mencionadas se encuentran Ramones, Empedrado Limpio, Pontón, Ralera, El Pollo, y otras zonas rurales.

Situación en Capital y obras a futuro

En relación con la ciudad de Corrientes, Lovinson indicó que la situación se encuentra en un 90% restablecida, con un único centro de evacuados aún activo. Se trata de la Escuela N° 275 del barrio Laguna Seca, donde permanecen 117 personas evacuadas, mientras que otros espacios habilitados previamente ya fueron cerrados tras el descenso del agua y el regreso de las familias a sus hogares.

Desde Defensa Civil estiman que, de mantenerse las condiciones actuales, estas personas también podrían regresar a sus viviendas en el transcurso del día.

López señaló además que, durante una reunión del Comité de Crisis con el gobernador, se abordaron proyectos estructurales que habían quedado relegados por falta de financiamiento y que ahora podrían ser reevaluados para reducir el impacto de futuras crecidas, especialmente en San Luis del Palmar.

Finalmente, advirtió que persiste la inestabilidad climática, con probabilidad de lluvias en las próximas jornadas, por lo que se mantiene el monitoreo permanente en toda la provincia.

El Ministerio de Salud asiste a familias afectadas por la situación hídrica

Desde la cartera sanitaria, se informó que hacen una vigilancia activa en centros asistenciales. También, difundieron las medidas preventivas para evitar enfermedades estacionales y las derivadas del contacto con agua estancada.

En San Luis del Palmar, una de las localidades más afectadas por la lluvia, se llevaron adelante evaluaciones clínicas correspondientes en los centros de evacuados. En este sentido, se informó que no se registran pacientes con cuadros críticos y se fortalecieron las medidas de seguimiento y preventivas.

En todas las localidades afectadas por las inundaciones, el equipo de salud mantiene un seguimiento preventivo constante para monitorear la evolución de cada ciudadano. El sistema de salud permanece en estado de alerta y con disponibilidad total de sus recursos para dar respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.