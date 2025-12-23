Estados Unidos ofrece USD 3.000 por la autodeportación antes de fin de año

El Gobierno de Estados Unidos anunció que ofrecerá hasta 3.000 dólares a los inmigrantes indocumentados que opten por la autodeportación antes del 31 de diciembre. La medida incluye el pago del pasaje aéreo de regreso al país de origen y busca incentivar la salida voluntaria del territorio estadounidense.

El anuncio fue realizado este lunes por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Su titular, Kristi Noem, explicó que el beneficio estará disponible únicamente hasta fin de año y alcanzará tanto a personas que no hayan sido detenidas por autoridades migratorias como a aquellas que se encuentren bajo custodia sin cargos penales.

Según indicó la funcionaria, quienes elijan esta modalidad recibirán el dinero y el boleto de avión como parte de un proceso que, afirmó, será simplificado por el propio organismo. Además, sostuvo que la salida voluntaria podría permitir, en el futuro, una reentrada legal al país.

Estados Unidos ya había implementado en mayo un programa similar, que contemplaba un pago de 1.000 dólares más el traslado aéreo. El nuevo monto, que actúa como una especie de bono por “Navidad”, triplica ese incentivo y se presenta como una acción temporal vinculada a las fiestas de fin de año.

Desde el DHS recomendaron a los interesados utilizar la aplicación oficial CBP Home para iniciar el trámite. De acuerdo con datos oficiales, desde el regreso de Donald Trump a la presidencia, en enero pasado, alrededor de 1,9 millones de inmigrantes indocumentados optaron por la deportación voluntaria, decenas de miles de ellos a través de esta plataforma digital.