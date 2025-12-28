¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Precaución

Corrientes: tránsito reducido en la Ruta Nacional 12 por problemas en la calzada

La Policía de Corrientes alertó sobre problemas en la calzada a la altura del kilómetro 783 de la Ruta Nacional 12.

Por El Litoral

Domingo, 28 de diciembre de 2025 a las 15:24

La Policía de Corrientes informó este domingo que se encuentra reducida la circulación  sobre la Ruta Nacional N° 12 por problemas en la calzada. 

Ante esta situación, se solicita a los conductores que transiten por la zona extremar las medidas de precaución, reducir la velocidad, respetar la señalización existente y atender las indicaciones del personal policial que se encuentra trabajando en el lugar.

Desde la fuerza recomiendan conducir con precaución para evitar siniestros viales y facilitar las tareas que se realizan en el sector.

