Corrientes: tránsito reducido en la Ruta Nacional 12 por problemas en la calzada

La Policía de Corrientes informó este domingo que se encuentra reducida la circulación sobre la Ruta Nacional N° 12 por problemas en la calzada.

Ante esta situación, se solicita a los conductores que transiten por la zona extremar las medidas de precaución, reducir la velocidad, respetar la señalización existente y atender las indicaciones del personal policial que se encuentra trabajando en el lugar.

Desde la fuerza recomiendan conducir con precaución para evitar siniestros viales y facilitar las tareas que se realizan en el sector.