Corrientes: murió un hombre tras caer al río Paraná desde una moto de agua

La Policía de Corrientes informó este domingo que murió un hombre de 35 años luego de caer al río Paraná cuando paseaba en una motocicleta de agua.

Según la información inicial, el hecho se registró a las 19:30 horas, cuando dos personas de 29 y 35 años de edad circulaban a bordo de una moto de agua marca Yamaha.

Por causas y circunstancias que aún se tratan de establecer, uno de los ocupantes, el de 35 años, había caído a la superficie acuática.

El hombre fue auxiliado por la otra persona, quien logró sacarlo hasta la costa del río, aunque lamentablemente ya se encontraba sin signos vitales.

En el lugar intervino personal de la Prefectura Naval Argentina y, por disposición de las autoridades judiciales en turno, no se iniciaron actuaciones al respecto.