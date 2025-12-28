Luciano Pereyra visitó Esquina para pescar

Esquina, sus aguas y la posibilidad de un buen pique son atractivo para grandes figuras, en esta ocasión se pudo ver a Luciano Pereyra pescando a las orillas del río Paraná.

La visita a la localidad correntina la anunció el propio artista a través de sus redes sociales.

Pereyra compartió el momento a través de un video que rápidamente sumo visualizaciones.

Aunque no pudo pescar nada, el cantante se lo tomó con humor y agregó a la publicación: “Cuando no tuviste ni un pique en todo el día, pero te ponen el tema del verano”.