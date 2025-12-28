¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Policía de Corrientes Inundaciones en Corrientes Tragedia en Corrientes
Policía de Corrientes Inundaciones en Corrientes Tragedia en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Corrientes

Luciano Pereyra visitó Esquina para pescar

El artista llegó al interior de la provincia en busca de un buen pique, hecho que compartió en sus redes sociales.

Por El Litoral

Domingo, 28 de diciembre de 2025 a las 10:22

Esquina, sus aguas y la posibilidad de un buen pique son atractivo para grandes figuras, en esta ocasión se pudo ver a Luciano Pereyra pescando a las orillas del río Paraná.

La visita a la localidad correntina la anunció el propio artista a través de sus redes sociales.

Pereyra compartió el momento a través de un video que rápidamente sumo visualizaciones.

Aunque no pudo pescar nada, el cantante se lo tomó con humor y agregó a la publicación: “Cuando no tuviste ni un pique en todo el día, pero te ponen el tema del verano”.


 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD