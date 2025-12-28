Egresado de la Unne proyectó una planta solar para abastecer a 5.400 hogares correntinos

Con un proyecto que consistió en el análisis técnico y económico de una planta solar fotovoltaica de 20 MW en el barrio Santa Catalina de Corrientes Capital, Tomás Luque Varela se graduó de Ingeniero Electromecánico en la Facultad de Ingeniería de la Unne , tras defender su trabajo ante un tribunal de profesionales convocados especialmente.

“Análisis Técnico- Económico y optimización del LCOE de una Planta Fotovoltaica de 20 MW en Santa Catalina”, se denominó su propuesta que tuvo como tutor asesor al Dr. Ing. Luis Vera, docente investigador de la Facultad de Ingeniería de la Unne y Director de Desarrollo en Eerr de la secretaria de Energía de la Provincia de Corrientes.

El trabajo incluyó la evaluación del recurso solar disponible, la selección y el dimensionamiento de los equipos principales, la simulación del desempeño energético de la central, el análisis de las pérdidas eléctricas, la estimación de costos y la evaluación económica comparativa de distintas configuraciones de planta.

Este proyecto se enmarca en una iniciativa provincial y municipal más amplia, orientada a convertir el área de Santa Catalina en un polo industrial y energético, aprovechando su ubicación estratégica, la infraestructura existente y el potencial de generación solar, junto con los beneficios ambientales asociados. El proyecto desarrollado por Luque tuvo su origen en el año 2024, a partir de la adjudicación, por parte de la Secretaría de Energía, de la construcción de una central fotovoltaica de 20 MW en el barrio Santa Catalina, en la ciudad de Corrientes.

Dicha adjudicación se realizó en el marco de la Convocatoria Abierta Nacional e Internacional para la Generación Distribuida de Energía Renovable (RenMDI), cuyo objetivo es incorporar mayor participación de fuentes limpias —como la solar y la eólica— al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), contribuyendo a la diversificación de la matriz energética, la reducción de costos y la disminución de la dependencia de combustibles fósiles, mediante el otorgamiento de contratos a nuevos proyectos renovables.

Los resultados obtenidos en el trabajo final de Tomás Luque Varela serán posteriormente comparados con los estudios técnicos realizados por la empresa adjudicataria que llevará adelante la Planta Solar Fotovoltaica.

En este contexto, se consideró de especial interés abordar, como trabajo final de la carrera, el desarrollo integral del proyecto de la central fotovoltaica previo a su construcción, de modo que los resultados obtenidos pudieran ser posteriormente comparados con los estudios técnicos realizados por la empresa adjudicataria.

Proyecto. La propuesta se enmarca en el contexto de la Ley 27.191 de fomento a las energías renovables, que establece como meta alcanzar una participación del 20 por ciento de fuentes renovables en la matriz eléctrica nacional. La matriz energética argentina continúa dominada por fuentes térmicas convencionales, principalmente centrales a gas natural y gasoil.

La provincia de Corrientes presenta niveles de irradiancia que la posicionan como región apta para el desarrollo de proyectos fotovoltaicos. La disponibilidad de terrenos planos y la cercanía a puntos de conexión de la red eléctrica constituyen factores que favorecen el aprovechamiento del recurso solar.

El término técnico “irradiancia” hace referencia a la medida de la potencia de la radiación electromagnética (como la solar) que incide sobre una unidad de área de una superficie, expresada comúnmente en vatios por metro cuadrado (W/m²).

Configuración del sistema. El diseño propuesto incluye 31.200 módulos bifaciales de 640 Wp, 54 inversores Huawei de 330 kVA y 3 estaciones transformadoras de 6,8 MVA. El sistema contempla seguidor solar a un eje con configuración de 24 módulos por string.

La planta proyecta una producción de 32.5 GWh por año. Según los cálculos presentados, esta generación podría abastecer a 5.400 hogares, tomando como referencia un consumo promedio de 6.000 kWh anuales por vivienda.

Análisis comparativo. Luque Varela comparó dos configuraciones tecnológicas: estructura fija y seguidor solar a un eje. El seguidor solar demostró mayor producción anual de energía, indicadores de rendimiento superiores a 0,85, menor costo nivelado de energía y menores pérdidas eléctricas.

El análisis económico mostró una estructura de costos competitiva y reducción del CAPEX mediante la optimización del cableado y la disminución del número de inversores necesarios.

El concepto de CAPEX, se refiere a fondos que se invierten en activos físicos a largo plazo (este caso en tecnología) para adquirir, mejorar o mantener su capacidad operativa y generar beneficios futuros.

Evaluación ambiental. El proyecto obtuvo una calificación NCA de 13, lo que lo clasifica como actividad de bajo impacto ambiental. Esta clasificación permite tramitarlo mediante un Informe Ambiental Simplificado.

La generación fotovoltaica no produce gases ni efluentes, no genera contaminación acústica, no utiliza sustancias peligrosas y no afecta cursos de agua. El impacto visual se considera compatible con el entorno.

