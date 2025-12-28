La Justicia de Brasil ordenó la prisión domiciliaria para diez condenados por golpismo

La Corte Suprema ordenó este sábado, un día después de la frustrada tentativa de fuga de uno de los condenados por la trama golpista liderada por el expresidente Jair Bolsonaro, la prisión domiciliaria para otros diez condenados por golpismo. Sin embargo, se desconoce el paradero de uno de ellos.

La medida, determinada por el magistrado Alexandre de Moraes para evitar nuevos intentos de huída, fue ejecutada por la Policía Federal contra diez procesados cuya sentencia aún permite apelación, en los estados de Río de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Bahía, Tocantins y en Brasilia.

La lista está formada por siete militares del Ejército, un delegado de la Policía Federal, el presidente del Instituto Voto Legal (IVL), Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, y Filipe Martins, ex asesor de Asuntos Internacionales del ex presidente. Estos condenados, que gozaban de la libertad mientras se definía su situación y cumplían solo algunas medidas cautelares ordenadas por la Corte Suprema como el uso de tobillera electrónica, tendrán ahora que permanecer recluidos en su residencia, donde deberán seguir utilizando el aparato rastreador. “Además del arresto domiciliario, se impusieron medidas cautelares como la prohibición de usar redes sociales, de contactar a otros investigados, la entrega de pasaportes, la suspensión de permisos de porte de arma de fuego y la prohibición de visitas“, indicó en un comunicado la Policía Federal.

Según dijo Moraes, los culpables por actos golpistas están empleando una estrategia para huir del país. El ministro citó varios casos de acusados que huyeron en el proceso penal del 8 de enero de 2023, incluido el del excongresista Alexandre Ramagem. “El modus operandi de la organización criminal condenada por el Supremo Tribunal Federal indica la posibilidad de planificar y ejecutar fugas fuera del territorio nacional, como lo hizo el acusado Alexandre Ramagem, incluso con la ayuda de terceros”, argumentó el ministro en la decisión.

Posible fuga

Sin embargo, la Policía Federal afirmó al juez que no logró localizar a Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, condenado a siete años y seis meses de prisión por el intento de golpe de Estado. Según informó el medio Agencia Brasil, el personal policial acudió al edificio residencial del presidente del instituto en São Paulo y descubrieron que ya no reside allí. Al contactar a sus abogados, la policía fue informada de que el culpable se negó a proporcionar su nueva dirección a la defensa. A partir de ahora, de Moraes decidirá qué medida se tomará, quien podría ordenar la prisión preventiva del presidente del IVL.

Moretzsohn Rocha fue contratado por el Partido Liberal (PL) para realizar estudios que respaldaran la acción legal en la que el partido impugnó los resultados de la primera vuelta de las elecciones de 2022 ante el Tribunal Superior Electoral (TSE). La acción utilizó información errónea para sugerir fraude en el sistema de votación electrónica.

La orden de prisión domiciliaria para los diez condenados se produjo tras la captura del exdirector de la Policía de Carreteras de Brasil Silvinei Vasques, en Paraguay, el viernes, cuando intentaba embarcar hacia El Salvador. Condenado a 24 años y 6 meses de prisión, Vasques permanecía en libertad en Brasil, ya que su sentencia aún no era firme y podía apelar, y solo cumplía medidas cautelares como el uso de una tobillera electrónica y la restricción de movimientos nocturnos.

En el día de Navidad, el condenado rompió el dispositivo y huyó hacia Asunción en un vehículo alquilado, acompañado de un perro y provisiones. El viernes fue interceptado en el aeropuerto de Asunción tras ingresar irregularmente al país con la identidad de un ciudadano paraguayo, expulsado del país y detenido por las autoridades brasileñas en Foz de Iguazú.

Vasques, quien este sábado fue trasladado a una prisión en Brasilia, fue hallado culpable por el Supremo de haber organizado una operación para dificultar el acceso de votantes a los centros electorales en la segunda vuelta de 2022, favoreciendo a Bolsonaro, quien finalmente fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva.

La salud de Bolsonaro

Mientras tanto, el expresidente brasileño, condenado a 27 años y tres meses de prisión por golpismo, fue sometido este sábado a una nueva cirugía para tratar las crisis de hipo que padece desde hace meses. La intervención consistió en un bloqueo anestésico del nervio frénico, según precisó su esposa Michelle Bolsonaro. La cirugía fue exitosa y el exmandatario ya está en recuperación, según los médicos que participaron en la operación, señaló a la prensa el cirujano Cláudio Birolini.

Por su parte, el cardiólogo Brasil Ramos Caiado afirmó que está previsto un procedimiento similar este lunes, en el lado opuesto del nervio. La expectativa es que el expresidente permanezca internado en el hospital privado DF Star de Brasilia al menos 48 horas más antes de regresar a la sede de la Policía Federal, donde cumple su condena en una pequeña habitación con frigobar, aire acondicionado y un televisor. Bolsonaro ya había sido intervenido quirúrgicamente en Navidad por una hernia inguinal bilateral y estaba en proceso de recuperación con fisioterapia, pero en la noche del viernes sufrió una fuerte crisis de hipo.

