Profundo pesar por la muerte de un Suboficial Mayor de la Policía

La Policía de Corrientes despide con un profundo pesar a miembro la fuerza que murió el sábado.

Se trata del Suboficial Mayor José María Gaitan, quien ya estaba retirado.

Tras tomar noticia de la muerte de Gaitán, el Ministro de Seguridad, Adán Gaya, la Subsecretaria de Seguridad, Ingrid Jetter, el Jefe de la Policía, Comisario General Lic. Miguel Ángel Leguizamón, el subjefe Comisario General, Walter Darío Aceval, directores generales e integrantes de la Banda de Música de la Policía de Corrientes, con quienes compartió una muchos momentos, envían sus condolencias a los familiares y amigos de él.

Además, saludan con pesar oficiales y suboficiales tanto en actividad como en retiro, quienes reconocen la trayectoria de Gaitán en la Policía provincial.