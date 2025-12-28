¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Sana y salva

Hallaron a una menor que estaba desaparecida en Corrientes

Por El Litoral

Domingo, 28 de diciembre de 2025 a las 09:07

La Policía de Corrientes informó que halló en buen estado de salud a una menor de edad que estaba desaparecida en Corrientes.

Se trata de C.A. Altamirano de 14 años cuya desaparición fue denunciada en la Comisaría Segunda de la Mujer y el Menor el sábado tras que esta no regresara a su hogar.

Efectivos encontraron a la adolescente en la jurisdicción de Capital, en buen estado de salud.

Sobre el hallazgo se informó a la Unidad Fiscal interviniente en el caso y al denunciante de la desaparición, en tanto que en la mencionada dependencia se realizan las diligencias de rigor.

