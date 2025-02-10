Salud Pública anunció el cronograma de vacucación antigripal y refuerzos por covid-19

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia, a través de la Dirección de Inmunizaciones invita a la comunidad a completar el calendario de vacunación para los refuerzos contra el covid-19 y la vacuna antigripal.

Con respecto a los refuerzos por Covid-19, quienes hayan recibido su última dosis con un intervalo de seis meses o más, deben concurrir a las vacunatorios, independientemente del número de aplicaciones con las que cuenten.

En cuanto a las dosis antigripales, en capital están disponibles en los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps), en las Salas de Atención Primaria de la Salud (Saps) de la Municipalidad de Corrientes y en los vacunatorios de los hospitales Ángela I. de Llano y pediátrico Juan Pablo II. En tanto, en el interior las dosis están disponibles en los distintos vacunatorios.

¿Quiénes deben recibir la vacuna antigripal?

Personal de la salud

Embarazadas: en cualquier momento de la gestación

Puérperas: hasta 10 días después del parto, si no la recibieron durante el embarazo

Niños de 6 a 24 meses: dos dosis separadas por al menos 4 semanas

Niños y adultos de 2 años a 64 años con enfermedades: respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas

Pacientes oncohematológicos y trasplantados

Personas con obesidad

Diabéticos

Personas con insuficiencia renal crónica en diálisis

Recordar que se deberá presentar una orden médica que acredite dicha condición y las personas mayores de 65 años.

VACUNACIÓN EN CAPS

De lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18.

-CAPS N° 1- San José.

-CAPS N° 5- Dr. Montaña.

-CAPS N° 9- 17 de Agosto.

-CAPS Nº 14 Juan de Vera