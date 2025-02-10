¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

paro universitario Festival del Mono Carayá Centro de Conservación Aguará
paro universitario Festival del Mono Carayá Centro de Conservación Aguará
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CAMPAÑA DE INMUNIZACION

Salud Pública anunció el cronograma de vacucación antigripal y refuerzos por covid-19

Las dosis son gratuitas y están disponibles en los vacunatorios de toda la provincia.

Por El Litoral

Lunes, 10 de febrero de 2025 a las 09:15

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia, a través de la Dirección de Inmunizaciones invita a la comunidad a completar el calendario de vacunación para los refuerzos contra el covid-19 y la vacuna antigripal.

Con respecto a los refuerzos por Covid-19, quienes hayan recibido su última dosis con un intervalo de seis meses o más, deben concurrir a las vacunatorios, independientemente del número de aplicaciones con las que cuenten.

En cuanto a las dosis antigripales, en capital están disponibles en los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps), en las Salas de Atención Primaria de la Salud (Saps) de la Municipalidad de Corrientes y en los vacunatorios de los hospitales Ángela I. de Llano y pediátrico Juan Pablo II. En tanto, en el interior las dosis están disponibles en los distintos vacunatorios.

¿Quiénes deben recibir la vacuna antigripal?

  • Personal de la salud
  • Embarazadas: en cualquier momento de la gestación
  • Puérperas: hasta 10 días después del parto, si no la recibieron durante el embarazo
  • Niños de 6 a 24 meses: dos dosis separadas por al menos 4 semanas
  • Niños y adultos de 2 años a 64 años con enfermedades: respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas
  • Pacientes oncohematológicos y trasplantados
  • Personas con obesidad
  • Diabéticos
  • Personas con insuficiencia renal crónica en diálisis

Recordar que se deberá presentar una orden médica que acredite dicha condición y las personas mayores de 65 años.

VACUNACIÓN EN CAPS
De lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18.
-CAPS N° 1- San José.
-CAPS N° 5- Dr. Montaña.
-CAPS N° 9- 17 de Agosto.
-CAPS Nº 14 Juan de Vera

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD