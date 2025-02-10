Salud Pública anunció el cronograma de vacucación antigripal y refuerzos por covid-19

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia, a través de la Dirección de Inmunizaciones invita a la comunidad a completar el calendario de vacunación para los refuerzos contra el covid-19 y la vacuna antigripal.
Con respecto a los refuerzos por Covid-19, quienes hayan recibido su última dosis con un intervalo de seis meses o más, deben concurrir a las vacunatorios, independientemente del número de aplicaciones con las que cuenten.
En cuanto a las dosis antigripales, en capital están disponibles en los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps), en las Salas de Atención Primaria de la Salud (Saps) de la Municipalidad de Corrientes y en los vacunatorios de los hospitales Ángela I. de Llano y pediátrico Juan Pablo II. En tanto, en el interior las dosis están disponibles en los distintos vacunatorios.
¿Quiénes deben recibir la vacuna antigripal?
- Personal de la salud
- Embarazadas: en cualquier momento de la gestación
- Puérperas: hasta 10 días después del parto, si no la recibieron durante el embarazo
- Niños de 6 a 24 meses: dos dosis separadas por al menos 4 semanas
- Niños y adultos de 2 años a 64 años con enfermedades: respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas
- Pacientes oncohematológicos y trasplantados
- Personas con obesidad
- Diabéticos
- Personas con insuficiencia renal crónica en diálisis
Recordar que se deberá presentar una orden médica que acredite dicha condición y las personas mayores de 65 años.
VACUNACIÓN EN CAPS
De lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18.
-CAPS N° 1- San José.
-CAPS N° 5- Dr. Montaña.
-CAPS N° 9- 17 de Agosto.
-CAPS Nº 14 Juan de Vera