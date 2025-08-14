Gustavo Valdés inauguró el acceso al barrio Esperanza y anunció la construcción de una nueva comisaría

El gobernador Gustavo Valdés inauguró este jueves la pavimentación del acceso al barrio Esperanza, ubicado en las inmediaciones de las avenidas Maipú y Mario Payes de la ciudad de Corrientes.

El mandatario destacó la obra como un “cambio fundamental en la calidad de vida de los vecinos” y reafirmó la importancia de la inversión en obra pública a través del trabajo articulado entre la Provincia y la Municipalidad.

La obra, que demandó una inversión de más de $2.400 millones, consistió en la pavimentación de 1.300 metros lineales de una doble calzada de siete metros de ancho cada una, con retornos y un parterre central. La zona cuenta ahora con iluminación LED y un nuevo sistema de semaforización en el cruce con la avenida Maipú.

Valdés señaló que "si no tenemos acuerdo entre Municipalidad y Provincia, es imposible avanzar con las obras de infraestructura que necesita la Capital". En ese sentido, resaltó la importancia de invertir en los barrios y trabajar para que Corrientes siga creciendo.

Planes a futuro en el barrio

Durante el acto, el gobernador realizó nuevos anuncios para la zona. Adelantó que, junto a la Municipalidad, se pavimentarán las calles linderas al acceso. También confirmó la construcción de una comisaría nueva en el barrio, para mejorar la seguridad de los vecinos.

Además, Valdés adelantó que "antes de fin de año vamos a estar haciendo una bicisenda para mejorar la circulación en la zona". El mandatario recordó que su gestión "deja la vara alta" en infraestructura y que continuará con una visión de inversión y crecimiento en toda la provincia.

La visión de los funcionarios

El ministro de Obras Públicas, Claudio Polich, resaltó el compromiso del Gobierno provincial con la infraestructura de la Capital. "Haber concretado esta obra es una forma de invertir en la Capital", afirmó, y detalló que en la zona ya se trabajó en más de 3.000 metros lineales de pavimentación.

Por su parte, el intendente Eduardo Tassano hizo hincapié en que las obras son una realidad gracias al "trabajo mancomunado" con el Gobierno provincial. "Apostamos a continuar con mejoras pensando con una visión a futuro", concluyó el jefe comunal.