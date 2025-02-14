Situación ígnea en Corrientes: tres incendios de gran magnitud fueron controlados

Ante las altas temperaturas y tras los intensos incendios que se produjeron en la última semana en distintas zonas de la provincia, este viernes se generaron tres focos ígneos. Esta vez la ciudad de Alvear, Mocoretá y Tapebicuá fueron las afectadas. Según el informe oficial del Gobierno de Corrientes los tres fueron controlados en las últimas horas.

La provincia emitió su informe oficial este viernes a las 20 sobre la situación ígnea en la provincia. Según el reporte, los incendios activos controlados se localizaron en las localidades de Alvear, Mocoretá y Tapebicuá.

A pesar de queSe recuerda a la población que, ante la presencia de fuego o columnas de humo, es fundamental realizar la denuncia a través del número de emergencia 911, el WhatsApp 3794 504697 o mediante la aplicación “Alertas Corrientes”.