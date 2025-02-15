Dos nuevas variedades de arroz promovidas por el INTA Corrientes

La Estación Experimental Corrientes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) trabaja hace más de 30 años en el desarrollo de variedades de arroz. El trabajo dio sus frutos y se presentaron dos variedades destacadas por su rendimiento, sanidad y calidad de grano: Vicente INTA y Alfredo INTA.

Uno de los objetivos clave del mejoramiento es la diversificación genética para reducir la dependencia de unas pocas variedades comerciales, lo que ayuda a mitigar riesgos relacionados con enfermedades y plagas.

Las nuevas variedades desarrolladas en la EEA Corrientes representan avances en este sentido, al ofrecer alternativas genéticas diferentes a las ya establecidas en el mercado.

Las variedades se presentaron en la Jornada Arrocera en el marco de la Expo Rural de Corrientes, en la Apertura Oficial de Cosecha realizada eL jueves en Mercedes.

En este contexto, se firman acuerdos de transferencia de material con semilleros para su evaluación y se avanza en la constitución de convenios para su multiplicación.

VICENTE INTA

Ha demostrado un excelente desempeño en condiciones de campo, con rendimientos que son comparables con los de las variedades comerciales más utilizadas y una calidad de grano destacada.

Su ciclo de floración es similar al de las variedades más sembradas, lo que le permite adaptarse a las condiciones climáticas y de cultivo de la zona arrocera norte. Además, presenta buen comportamiento en siembras tempranas, lo que garantiza una mayor flexibilidad en la planificación.

ALFREDO INTA

Ha demostrado un rendimiento sobresaliente tanto en el campo como en términos de calidad industrial, destacándose por varias características que lo colocan por encima de otras variedades en cultivo. Su grano, de alta calidad y con una longitud superior a los 7 mm, lo posiciona como una muy buena alternativa.

Esta característica se complementa con excelentes propiedades de calidad molinera, lo que le otorga un alto valor. Además, ALFREDO INTA presenta una planta de ciclo intermedio/largo, lo que la hace particularmente adecuada para siembras tempranas e intermedias en la zona arrocera norte.

Con información de Clarín