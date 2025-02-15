Obra nacional: se complica el inicio de clases en una escuela paralizada hace 17 meses

A menos de 20 días del comienzo de las clases en Corrientes, las obras llevadas adelante por Nación en la escuela Nº 508 “Gendarmería Nacional”, de Colonia Martínez en el departamento Lavalle, se encuentran en 50% de ejecución. La construcción se paralizó en septiembre del 2023, y pese que el Gobierno Nacional se comprometió a terminar aún no se han efectuado los pagos. La Provincia dispuso de unidades para el traslado de alumnos a un establecimiento cercano para el inicio del ciclo lectivo.

El Subsecretario de Infraestructura Escolar de la Provincia de Corrientes, Emilio Breard, señaló a El Litoral: “La Escuela 508 está en obra, en proceso de sustitución. Se paralizó en septiembre del 2023, en la gestión Massa-Fernández. En el acuerdo del año pasado, el actual gobierno nacional se comprometió a terminar. Pero a la fecha no se han producido pagos, ni de la deuda ni de la obra nueva”.

gentileza

Ante la paralización de los trabajos en el establecimiento educativo desde hace 17 meses, la Provincia dispuso unidades a cargo del Municipio para el traslado de los estudiantes a la escuela Nº 266 “Gerardo Aquino” en Colonia San José, en cercanías de Colonia Martínez.

Para suplir esta situación, el Subsecretario de Infraestructura Escolar señaló: “Mientras tanto, los alumnos darán clases en la escuela 266 de la misma localidad. Serán transportados por la Municipalidad con unidades que les provee el Gobierno Provincial”.

gentileza

“Estamos esperando novedades y seguramente una vez que se reinicie, son 4 meses más de obra, ya que el avance es del 50% aproximadamente”, señaló Breard a este medio.

Los docentes y tutores de alumnos preocupados por la situación se manifestaron en redes sociales y comenzaron una campaña para conseguir un lugar óptimo para arrancar con el ciclo lectivo y cumplir con los 190 días de clases.

En los últimos días, se viralizó un posteo de educadores que trabajan en el lugar para alquilar un sitio que se encuentre en condiciones para dar clases y que luego fue replicado por Docentes Autoconvocados de Corrientes.

“Somos docentes de la Escuela N° 508 Gendarmería Nacional, buscamos un lugar para alquilar, para dar clases por este año, y que los niños puedan tener clases todos los días. La obra de nuestro edificio sigue parada. Requisitos: poseer baño/s y agua para el consumo. Encontrarse en zona de Colonia Juan E Martínez o alrededores. Nos ayudan compartiendo”, cerraron la publicación.

La publicación está acompañada con el texto que señala: “La construcción de la Escuela Nº 508 “Gendarmería Nacional” en Colonia J.E. Martínez, en el departamento de Lavalle se licitó en el año 2022 por $ 94.954.374, hoy 14 de febrero de 2025 sigue en construcción. ¿Quién audita las obras, la plata se invirtió realmente en la obra, porque no se cumplen los plazos?”.

Cabe resaltar que el 17 de noviembre del 2022, se licitó la construcción de la Escuela Nº 508 “Gendarmería Nacional”, con un presupuesto oficial de $94.954.373,06. Tras un año de obras quedó paralizada en septiembre del 2023 y desde entonces los estudiantes se encuentran esperando por un nuevo establecimiento.

(VT)