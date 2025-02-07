Nueva fecha para el inicio de clases en Corrientes: será el 5 de marzo

La ministra de Educación de Corrientes, Práxedes López, confirmó este viernes que habrá modificaciones en el calendario escolar 2025.

En ese sentido, la funcionaria señaló que las clases comenzarán el miércoles 5 de marzo, después del feriado de carnaval, y no el lunes 24 de febrero como estaba previsto.

"El gobernador me pidió de que las clases se posterguen, pero para ello nosotros tenemos que trabajar intensamente también cómo vamos a recuperar esos días", dijo.

Además, detalló que están "en la elaboración de modificación del calendario que ya modificamos el ingreso de nuestros docentes y directivos, y vamos a modificar eso también que me lo pidió, por supuesto".

"Estamos redactando la resolución", agregó en diálogo con radio Dos.

PRÓRROGA

El Ministerio de Educación de Corrientes informó este jueves las modificaciones oficiales en el calendario del ciclo escolar 2025.

En un comunicado señalaron que el 14 de febrero (estaba pautado para el lunes 10) será la presentación de personal de conducción, administrativos, preceptores y docentes con funciones administrativas.

Entre tanto, el 17 de febrero será la presentación de los docentes.