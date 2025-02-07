Llega “Más útil”, la promo del Banco de Corrientes para el inicio de clases

El Banco de Corrientes (BanCo) brindará importantes beneficios y descuentos en el marco del regreso a clases de miles de estudiantes correntinos de los diferentes niveles educativos. La entidad financiera correntina reafirma su compromiso con las familias a través de la promoción “Más Útil”, que posibilitará un ahorro significativo para los clientes en la compra de artículos escolares y más.

La promoción será los días lunes y miércoles, del 10 al 26 de febrero, y permitirá a los clientes acceder a un descuento de 30% pagando exclusivamente con la billetera MÁSBanCo MODO, y abonando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del BanCo de Corrientes. Además, ofrece un financiamiento de hasta 6 cuotas sin interés. De esta manera, los días 10, 12, 17, 19, 24 y 26 de febrero se podrá hacer uso de esta promoción exclusiva de cara al inicio de clases.

Para conocer bases, condiciones y comercios adheridos a este programa, las personas interesadas podrán ingresar a https://promosdelbanco.com/