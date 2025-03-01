Conflicto en el Consejo Médico Veterinario: asamblea y elecciones suspendidas

El Consejo Médico Veterinario de Corrientes se encuentra sumido en una crisis institucional que genera incertidumbre entre los profesionales del sector. La Asamblea y las elecciones previstas fueron suspendidas nuevamente luego de que se presentara un documento solicitando la impugnación del proceso a Personería Jurídica, lo que fue aprobado con 42 votos a favor y 6 en contra. En una entrevista con El Litoral, el veterinario Martín Scheller explicó la situación y denunció diversas irregularidades dentro del organismo.

"Ese día de la Asamblea presenté un documento donde se pedía la impugnación tanto de la asamblea como de las elecciones. Se dio lugar en la misma, se votó por los colegas presentes, que eran de toda la provincia, ganamos por 42 votos a 6", relató Scheller.

Por su parte los asociados (veterinarios matriculados en el Consejo) no aprobaron los balances. Una vez que se presentaron los documentos y notas fue analizado por Personería Jurídica, quien determinó que tanto la convocatoria como el desarrollo de la asamblea fue declarado como “irregular e ineficaz”.

El conflicto se arrastra desde hace tiempo. Scheller señala que en 2019, cuando Alexis Burna era presidente y Matías Perdomo protesorero, no se aprobó el balance del Consejo.

Cuando la asamblea se declaró ineficaz e irregular, en la gestión de Burna, la documentación presentada se encontraba incompleta y viciada por ende una de las determinaciones que tomó Personería Jurídica fue el bloqueo de la cuenta del Banco de Corrientes al no aprobarse los balances de dicha institución, según relata Sheller.

Además, sostuvo que las donaciones recibidas no fueron justificadas, ya que no se realizó un inventario ni una auditoría sobre el destino de esos fondos.

Uno de los puntos más controvertidos es la impugnación de la lista de Scheller y su grupo. "Nunca se formó una junta electoral como dice la ley, donde se presentan las dos listas y si alguna tiene un error u omisión, hay un plazo para subsanar. Nunca se nos notificó si hubo un error", denunció.

Según explica, la comisión directiva actuó de manera autoritaria, decidiendo quién podía participar y quién no.

Las denuncias también alcanzan la falta de gestión y transparencia en el Consejo. Scheller aseguró que "no hay dinero para imprimir las listas del padrón de los veterinarios habilitados a votar" y que, en el acta notarial, consta que el padrón incluía personas fallecidas o excluía a veterinarios en ejercicio.

Además, reveló que la falta de certificados de buena salud, de rabia, de anemia infecciosa equina y libreta sanitarias, siguen afectando el desarrollo de la profesión de los médicos veterinarios.

"Intenté comunicarme con Perdomo para tratar de reunirnos y organizar el Consejo, pero no me respondió", afirmó Scheller. La falta de respuestas por parte de la dirigencia y el estado de abandono de la institución, incluyendo su propio automóvil y el departamento de dicho lugar reflejan la crisis interna.

"Los veterinarios que pagamos mensualmente la matrícula estamos totalmente desamparados", concluyó.

Ahora, se espera la convocatoria a un plenario donde se fije una nueva fecha para la Asamblea y las elecciones. Mientras tanto, la incertidumbre persiste y los profesionales exigen transparencia y una renovación en la conducción del Consejo Veterinario.

